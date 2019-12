Zúžil sa nám manipulačný priestor, povedal prokurátor o treste pre Andruskóa

Prokurátor pôvodne navrhoval 10-ročný trest, ktorý senát Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) zvýšil. Podľa splnomocnenca Romana Kvasnicu nepovažuje Zlatica Kušnírová, matka zavraždenej Kuciakovej priateľky, trest za dostatočný, avšak je si vedomá, že má Andruskó ešte čo povedať.

„Trochu sa nám zlimitoval manipulačný priestor ohľadom ďalších dohôd,“ uviedol prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry, ktorý dodal, že Andruskó je stíhaný aj v iných trestných veciach. Narážal na hlavné pojednávanie v jeho daňovej kauze, ale najmä na prípravu vrážd prokurátorov Maroša Žilinku, Petra Šufliarskeho a advokáta Daniela Lipšica, z ktorej je obvinený.

„Bola tam úvaha nad tým, že by sme ho mohli postihovať ďalej,“ vysvetlil prokurátor, ktorý chápe, že sa mohol zdať verejnosti navrhovaný 10-ročný trest nízky. Dodal, že nevie povedať, či by sa polícia dostala k Alene Zsuzsovej a Marianovi Kočnerovi bez jeho svedeckej výpovede. Myslí si, že každý trest „začínajúci číslovkou je výhodný“. V prípade odmietnutia modifikovanej dohody by Andruskóovi hrozilo na hlavnom pojednávaní 25 rokov alebo doživotie.

„Ja si myslím, že pre rodiča zavraždeného dieťaťa žiaden trest nie je dostatočný, tým pádom ani spravodlivý,“ reagoval Kvasnica na 15-ročný trest pre Andruskóa. Podľa neho bolo zvýšenie z pôvodne navrhovaných 10 rokov na mieste a doplnil, že súd povedal to, čo si mysleli viacerí.

Predsedníčka senátu Pamela Záleská vo svojom pôvodnom zamietnutí dohody zdôvodnila svoje rozhodnutie tým, že bol trest desiatich rokov spravodlivý iba pre Andruskóa a nie pre poškodených a spoločnosť. „Obvinený Zoltán A zobchodoval ľudský život a následne zobchodoval aj trest,“ uviedla.

Obhajkyňa Andruskóa Lívia Kňažíková uviedla, že je trest vyšší, ako so svojím klientom očakávala, avšak doplnila, že ho nebolo treba veľmi presviedčať. „On si je sám vedomý, čoho sa dopustil,“ uzavrela.

Senát ŠTS v pondelok právoplatne odsúdil Zoltána Andruskóa na 15-ročný trest odňatia slobody v druhom stupni stráženia za úkladnú vraždu investigatívneho novinára Jána Kuciaka. Nič mu tak nebráni, aby svedčil na hlavnom pojednávaní ako svedok proti obvineným Marianovi Kočnerovi, Alene Zsuzsovej, Tomášovi Szabóovi a Miroslavovi Marčekovi. Posledných dvoch menovaných si podľa obžaloby sám najal, aby Kuciaka zavraždili na objednávku Aleny Zsuzsovej, ktorá ju sprostredkovávala pre Mariana Kočnera.

Jána Kuciaka a jeho priateľku Martinu Kušnírovú zastrelili 21. februára 2018 v ich dome v obci Veľká Mača. Podľa obžaloby si vraždu objednal Marian Kočner ako pomstu za články, ktoré Kuciak publikoval o jeho ekonomickej trestnej činnosti.