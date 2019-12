Traja obvinení pre výbuch v bytovke ostávajú vo väzbe

Traja obvinení z trestného činu všeobecného ohrozenia v súvislosti s výbuchom plynu v jednom z prešovských bytových domov ostávajú vo väzbe. Senát Krajského súdu v Prešove na pondelkovom neverejnom zasadnutí zamietol sťažnosť troch obvinených a rovnako sťažnosť okresného prokurátora proti rozhodnutiu Okresného súdu v Prešove z 9. decembra.

„Senát sa stotožnil so záverom sudcu pre prípravné konanie Okresného súdu v Prešove, že v danom prípade existujú skutočnosti odôvodňujúce obavu, že by obvinení mohli ovplyvňovať svedkov, znalcov, prípadne spoluobvinených, alebo inak mariť skutočnosti závažné pre trestné stíhanie,“ uviedla hovorkyňa Krajského súdu v Prešove Ivana Petrufová.

Ako ďalej povedala, senát sa nestotožnil s návrhom prokurátora na vzatie obvinených do takzvanej útekovej väzby, to znamená, že by obvinení mohli ujsť alebo sa skrývať, aby sa tak vyhli trestnému stíhaniu alebo trestu.

„Rozhodnutie Okresného súdu v Prešove, v spojení s rozhodnutím Krajského súdu v Prešove, ktorým boli traja obvinení z prečinu všeobecného ohrozenia zhodne vzatí do takzvanej kolúznej väzby v prípravnom štádiu trestného konania, je dnešným dňom právoplatné,“ skonštatovala Petrufová.

„Je potrebné rešpektovať rozhodnutie súdu a v najbližšom období znova podať žiadosť o prepustenie z väzby. Nikdy nekomentujem rozhodnutia súdu. Podľa mňa ale vznesenie obvinenia voči trom obvineným bolo absolútne predčasné,“ doplnil ich obhajca Vladimír Bajtoš.

Obvinených podporila rodina a príbuzní

Pred budovu súdu prišli i príbuzní obvinených, ako aj obyvatelia obce Kojšov a mesta Gelnica odkiaľ pochádzajú.

„Každý máme k týmto chlapcom nejaký vzťah, čiže sme ich prišli tak v tichosti podporiť. Na základe toho, čo viem, aj od ľudí, ktorí veciam rozumejú, osobne verím v ich úplnú nevinu alebo možno nejaký, ak sa preukáže, minimálny podiel viny za to, čo sa stalo,“ povedal starosta obce Kojšov Anton Bašniar s tým, že obec je ochotná v prípade obvinených prijať spoločenskú záruku.

Celý vzťah od zadávateľa zákazky až po konečných živnostníkov, ktorí práce vykonávali, bude podľa jeho slov potrebné analyzovať a na základe toho potom spravodlivo vyvodiť zodpovednosť.

Podporiť rodinných príslušníkov prišiel aj Ján Tchur, ktorý tvrdí, že obvinení nerobili výkopové práce svojvoľne. Doplnil, že tí, ktorí sú naozaj zodpovední, neboli ani obvinení.

„V prvom rade chcem vyjadriť úprimnú sústrasť pozostalým, úprimnú ľútosť poškodeným. Je nám to veľmi ľúto, čo sa stalo, ale chlapci sú nevinní. Neexistujú nijaké zákonné dôvody, pre ktoré by ich držali vo väzbe. Pevne veríme, že dnes ich pustia. Sú to dobrí chlapci, ktorí išli do práce nie s úmyslom niekomu uškodiť,“ dodala matka dvoch obvinených.

Výbuch plynu a následný požiar v 12-podlažnej bytovke na Mukačevskej ulici č. 7 na prešovskom sídlisku 6. decembra neprežilo sedem ľudí, jedna osoba je naďalej nezvestná. Nepodarilo sa ju nájsť ani počas doterajšej sanácie budovy. Bytovku začali búrať v pondelok (16. 12.) a skončili v stredu (18. 12.) popoludní. Krízový štáb napokon rozhodol, že je potrebné ju asanovať celú. S odvozom a uskladnením sutín z bytového domu začala stavebná firma, ktorú si mesto objednalo, v piatok 20. decembra. Okrem zničenej bytovky museli svoje domovy dočasne opustiť aj obyvatelia viacerých okolitých domov. Tí sa však následne vrátili do svojich bytov.