Video: Muž nalial do pohárov s mliekom kolu. Toto sa s nimi neskôr stalo

Experimenty s kolou si už mnohí vyskúšali, pričom najčastejšie si overili jej explozívny efekt v kombinácií s mentolovými cukríkmi. Tam však zaujímavé reakcie s touto tekutinou nekončia. V tomto videu môžete vidieť, čo sa stane, keď kolu nalejete do mlieka. Muž na záberoch naleje kolu do troch pohárov s rôznym množstvom mlieka. Po 24 hodinách sa dostavia výsledky, aké by ste možno nečakali.

V pohári s najmenším množstvom mlieka je vidno, ako sa pod vplyvom kyselín v kole oddelilo mlieko od vody. K tomuto zaujímavému javu existuje vedecké vysvetlenie. Pri zrážaní mlieka je na vine proteín kazeín. Bežne v mlieku plávajú malé zoskupenia kazeínu bez toho, aby sa na niečo viazali. Tieto zoskupenia (nazývané micely) majú záporný náboj, vďaka čomu sú odrazené od ostatných skupín kazeínu a udržujú kazeín rovnomerne rozptýlený v mlieku.

Keď je mlieko príliš kyslé, napríklad keď k nemu pridáme kolu, reaguje s kazeínom (spôsobuje zníženie pH, vápnik spôsobuje zrážanie kazeínu), ktorý má potom tendenciu sa zrážať. Nakoniec sa vytvoria dostatočne veľké zhluky, aby sme ich videli v pohári. Kazeín tiež absorbuje farbivá a zanecháva tekutinu číru.

Video: Takto reaguje kola s mliekom