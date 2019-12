Danko: Ja som 50-dňové moratórium nechcel, chcel ho Fico

Podľa Dankových slov túto lehotu presadil predseda Smeru-SD Robert Fico. Danko to povedal v rozhovore pre TASR s tým, že z jeho strany to bol ústupok, pretože mu viac záležalo na tom, aby prešli v pléne podnikové byty.

„Ale 50 dní som ja nechcel, 50 dní si želal Robert Fico. Keď premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) kritizuje 50 dní, tak nech zdvihne telefón a povie to Robertovi Ficovi. Pre mňa boli dôležité podnikové byty a minimálne dôchodky,“ vysvetlil.

Podľa svojich slov pôvodne navrhoval úpravu v oblasti prieskumov, pretože v súčasnom stave vidí problém a potrebu „urobenia poriadku s agentúrami“. Podotkol, že stanovenie metodiky či sprísnenie licencovania navrhoval už pred troma rokmi a je rád, že sa téma prieskumov otvorila.

V súvislosti s rozhodnutím Ústavného súdu (ÚS) SR o pozastavení účinnosti novely si Danko myslí, že súd bude musieť posúdiť rovnako aj ústavnosť 14-dňového moratória. „Ústavný súd nepovedal, že to nie je možné. Aktuálne je 14 dní moratórium, tak keď môže byť 14, môže byť aj 41, aj 50. To, čo urobil ÚS, je, že vydal predbežné opatrenie a pozastavil 50 dní, ale nepovedal, že to je v rozpore so zákonom,“ zdôraznil Danko.

Rozdiel vidí v tom, že 14-dňové moratórium už je dlhodobo platné. „Je to zažité v tradícii. Tak čo chcú povedať teraz, že 50 dní nie?“ podotkol s tým, že ÚS je tu na to, aby dbal na dodržiavanie zákonnosti. Podľa svojich slov je sám zvedavý „na to šalamúnske rozhodnutie“.

Danko zdôraznil, že rozhodnutie ÚS rešpektuje. „Aj ÚS tvoria len ľudia a právnici, budú si musieť svoje rozhodnutie obhájiť,“ poznamenal. Dodal, že chcel vedieť, aký senát o tom rozhodoval, ÚS však podľa svojich slov nekontaktoval a verí, že tak neurobila ani prezidentská kancelária, aby v tejto veci nelobovala.

ÚS rozhodol 18. decembra o pozastavení účinnosti 50-dňového zákazu zverejňovať volebné prieskumy pred voľbami s tým, že platí skorší právny stav. Vyhovel tak návrhu prezidentky SR Zuzany Čaputovej, ktorá sporný paragraf zákona o volebnej kampani napadla ako protiústavný. Plénum ÚS zároveň prijalo jej návrh na ďalšie konanie.