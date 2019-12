Richard Sulík vysvetlil, na čom stroskotala predvolebná koalícia opozičných strán

Predseda SaS Richard Sulík chcel, aby prípadnú koalíciu opozičných strán viedol do februárových parlamentných volieb Robert Mistrík. Uviedol to v rozhovore pre TASR. Pripomenul tiež, že predvolebná koalícia napokon „stroskotala“ na tom, že predseda strany Za ľudí Andrej Kiska bol zrazu proti nej.

Sulík si myslí, že Mistrík by bol „skutočnou morálnou autoritou a nádejou pre občanov, ktorí tak veľmi túžia po zmene na Slovensku“. Mistrík tento rok kandidoval na post prezidenta SR, napokon z kandidatúry odstúpil v prospech Zuzany Čaputovej.

Šéf SaS pripomenul, že s návrhom vytvoriť predvolebnú koalíciu sa opakovane ozýval Kiska. „My sme to zvážili a súhlasili. Ak malo pri odstavení Smeru-SD od moci pomôcť to, že vznikne štvorkoalícia, tak to nemohlo predsa padnúť na nás,“ uviedol pre TASR s tým, že Kiska si to napokon rozmyslel. „Na poslednom rokovaní sme boli všetci zúčastnení za predvolebnú koalíciu, až na Andreja Kisku, ktorý bol zrazu proti,“ skonštatoval.

Sulík rokoval o spojení pred voľbami aj s lídrom OĽaNO Igorom Matovičom, ktorému navrhol, aby sa spojili aj s koalíciou strán Progresívne Slovensko (PS)-Spolu. „On to však odmietol. Urobili sme všetko pre to, aby takáto koalícia vznikla. Bol by to dobrý signál pre voličov, ale zobral som rozhodnutie Igora Matoviča na vedomie,“ dodal.

SaS je podľa Sulíka pripravená ísť do volieb samostatne, hovorí, že preferencie netreba preceňovať ani podceňovať. „Po 11 rokoch v politike ma nedokážu nejaké preferencie vzrušiť. Pri posledných voľbách pred štyrmi rokmi sme mali 4,5 percenta a skončili sme ako druhá najsilnejšia strana s 12 percentami,“ pripomenul s tým, že aj v predchádzajúcich voľbách kandidovali nové subjekty, ktoré napokon úspech nemali. Spomenul napríklad stranu Sieť Radoslava Procházku. „Aj vtedy bola konkurencia. Nechajme rozhodnúť ľudí,“ uzavrel Sulík.