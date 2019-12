Sestru Georgea Michaela našli mŕtvu na tretie výročie spevákovej smrti

Melanie Panayiotouovú (55) našli mŕtvu 25. decembra vo večerných hodinách v jej dome vo štvrti Hampstead v severozápadnej časti Londýna. Stalo sa tak v deň tretieho výročia spevákovej smrti.

Náhle úmrtie Melanie Panayiotouovej oznámila v piatok prostredníctvom svojho právneho zástupcu rodina Georgea Michaela, ktorá zároveň požiadala o rešpektovanie svojho súkromia.

Mŕtve telo zosnulej objavila na Prvý sviatok vianočný jej staršia sestra Yioda. Spevák obom sestrám odkázal väčšiu časť svojho majetku.

Vyšetrovatelia londýnskej metropolitnej polície nezistili v súvislosti s úmrtím Melanie nijaké podozrivé okolnosti.

Televízia Sky News pripomenula, že Melanie Panayiotouová, pôvodným povolaním kaderníčka, mala so svojím bratom Georgeom Michaelom blízky vzťah. V čase jeho najväčšej slávy v 80. a 90. rokoch s ním cestovala po svete.

Spevák a skladateľ George Michael zomrel 25. decembra 2016 vo veku 53 rokov vo svojom dome v obci Goring-on-Thames v anglickom grófstve Oxfordshire na ochorenie srdca a pečene. Preslávil sa začiatkom 80. rokov ako člen skupiny Wham! po boku Andrewa Ridgeleyho, neskôr odštartoval vlastnú sólovú dráhu.

Hudobníkovo civilné meno bolo Georgios Kyriacos Panayiotou, jeho otec bol pôvodom cyperský Grék, ktorý sa usadil v Británii. George Michael za svojej dlhoročnej kariéry predal viac ako 100 miliónov albumov, čím sa stal jedným z komerčne najúspešnejších hudobníkov všetkých čias.

V novembri 2019 zverejnili doposiaľ pre fanúšikov neznámu skladbu Georgea Michaela s názvom This Is How (We Want You To Get High). Išlo o spevákovu prvú originálnu nahrávku zverejnenú od roku 2012.