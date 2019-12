Vodiči kamiónov z košickej prepravnej firmy protestovali proti zníženiu miezd

Odborári uvádzajú, že im podľa firmou prezentovanej úpravy klesne mzda s diétami a bonusmi o 11 eur mesačne. Zamestnávateľ pritom deklaruje, že celkový objem finančných prostriedkov určených na mzdy a odmeny sa v budúcom roku nemení.

Protest zorganizovali odborári z prepravnej firmy, prišlo naň zhruba 30 kamionistov, ktorí nevylúčili ani štrajk. „Fakt je, že ideme o 11 eur mesačne dole. Viete, čo sa očakáva budúci rok, základné potraviny, všetko ide hore, a my s týmto nemôžeme súhlasiť. Áno, zvažujeme aj isté kroky po dohode s kolegami a výborom. Ak zamestnávateľ nebude reagovať, tak pristúpime aj k radikálnejším krokom,“ uviedol pre novinárov predseda Základnej organizácie Odborového zväzu (ZO OZ) KOVO Mega Trucking Slovakia Štefan Gurgul. Vo firme podľa neho pracuje zhruba 110 vodičov, okrem Slovákov aj Srbi či Maďari, časť je aj v týchto dňoch na cestách. „Po Novom roku sa chceme stretnúť so zamestnávateľom a dotiahnuť to do konca, lebo s daným stavom nemôžeme súhlasiť,“ dodal Gurgul.

Odborári uvádzajú, že mzda kamionistov je aktuálne na úrovni 572 eur v čistom bez zákonne nárokovateľných poplatkov, diét a variabilnej zložky mzdy za úkony spojené s administratívnym zabezpečením prepravy. Táto suma sa pohybuje na úrovni minimálnej mzdy zodpovedajúcej náročnosti vykonávanej práce. Legislatíva o minimálnej mzde na rok 2020 počíta so zvýšením o 84 eur, respektíve o 11,5 percenta v danej kategórii. Minimálne o túto sumu tak odbory žiadajú zvýšiť mzdu.

Protestujúcich prišiel podporiť aj člen Predsedníctva OZ KOVO Jozef Balica. Konštatoval, že niekto má mylnú predstavu o tom, ako kamionisti veľa zarábajú. „Vodiči kamiónovej prepravy zarábajú minimálnu mzdu, ktorá im patrí, plus majú diéty a príplatky zo zákona. Hlavne vďaka diétam im nabehne ten príjem, ale v skutočnosti tie príplatky nie sú mzda. Mzda je odmena za vykonanú prácu a tie príplatky sú akoby odškodnenie za zhoršené spoločenské a rodinné uplatnenie, pretože kamionista odchádza na mesiac a pol na takzvaný turnus, je odlúčený od rodiny, neustále čelí nebezpečenstvu, je 24 hodín v pohotovosti, a toto si málokto uvedomuje,“ skonštatoval.

Košická prepravná firma sa k protestu zatiaľ nevyjadrila, pre TASR však uviedla, že „celkový objem finančných prostriedkov určených na mzdy a odmeny ostane v roku 2020 v porovnaní s rokom 2019 nezmenený“.