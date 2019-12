Video: Akým smerom sa hojdá muž na hojdačke? Kvôli týmto záberom sa mnohí hádajú

Ak máte túžbu sa dostať do konfliktu s nejakou osobou, ukážte jej toto video a spýtajte sa, ktorým smerom sa muž na záberoch hojdá. Na sociálnych sieťach sa rozšírila ilúzia, ktorá ľudí rozdelila na dva tábory. Kým niektorí si myslia, že muž sa hojdá čelom k budove, iní zase tvrdia, že budovu má za chrbtom a hojdá sa smerom od nej.

Podobne ako pri ilúziách so šatami, aj tu si mnohí ľudia stoja za tým, že určite je správna len jedna možnosť a nechápu, ako to môžu iní vidieť opačne. Pritom sa stačí lepšie zapozerať a skutočne uvidíte muža hojdajúceho sa aj opačným smerom, ako ste si pôvodne mysleli.

i made this to hopefully help people to see both! red = towards building, blue = towards camera. pic.twitter.com/6wlkc3Hp0V

Rovnako ako pri ostatných záhadách, aj tu sa ponúka vcelku presvedčivá odpoveď. Muž je otočený chrbtom k budove a hojdá sa smerom ku kamere. Dokazuje to moment, kedy je vo vzduchu a horná tyč hojdačky je zjavne pred mužom.

It has to be towards you, otherwise you wouldn't see him behind the pole when he's at the top right here @bugha pic.twitter.com/3Gou6s0jD2