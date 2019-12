V Afrike je chudoba, ktorú si na Slovensku nevieme ani predstaviť

„V Afrike je obrovská chudoba, my tu na Slovensku si to ani nevieme predstaviť. Náš riaditeľ Allan Bussard chodieval pracovne s manželkou Caulene do Afriky, spoznali tam život miestnych ľudí a videli, že im treba pomôcť. Tak vznikol program, cez ktorý Slováci podporujú vzdelávanie detí z Kene a Etiópie,“ vysvetlila Kremská, ako sa Nadácia Integra dostala k nápadu vytvoriť projekt Podpora detí. Dodala, že pomoc nespočíva v tom, že nadácia bude dávať ľuďom materiálne veci, ale v tom, že vytvorí niečo dlhodobé.

Deti v Afrike majú podľa Kremskej sťažený prístup k dobrému vzdelaniu a ich rodiny si nemôžu dovoliť zaplatiť výdavky spojené so školou, lebo samy bojujú o prežitie. Ako opísala, keď dieťa nastupuje do školy, potrebuje uniformu, topánky, lavicu, zošity či iné pomôcky a situácia je často ešte zložitejšia, pretože veľa rodín tvoria osamelé matky s viacerými deťmi.

„V našom programe podpory vzdelávania chudobných afrických detí pomáhajú slovenskí podporovatelia sumou 25 eur mesačne. Táto suma umožní deťom, aby mohli chodiť do školy, uhradia sa poplatky spojené so školou a jedno výživné jedlo za deň. Niekedy je to pre deti jediné jedlo počas dňa. Keďže niektoré deti sú siroty, poskytneme im aj bývanie a poplatok zabezpečí aj zdravotnú starostlivosť,“ povedala a spomenula, že Nadácia Integra spustila nový projekt Naplňme triedu, pomocou ktorého hľadá sponzorov pre 45 detí, ktoré v septembri nastúpili do školy v meste Bishoft v Etiópii.

Vzdelanie a odborné zručnosti sú podľa Kremskej cestou von z chudoby. „Napríklad v Keni je zhruba každý druhý človek bez práce. Pokiaľ nemá vzdelanie, jeho šance pracovať sú mizivé. Ak však niečo vie, ľahšie si nájde prácu a uživí sa. Vie sa postarať o svoju rodinu, potom poslať deti do školy. Bludný kruh chudoby sa preruší. Nedokážeme zmeniť celý svet, ale môžeme zmeniť svet niekomu,“ uzavrela.