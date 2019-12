Počet migrantov, ktorí sa tohto roku preplavili do Talianska, sa prudko znížil

Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa štatistické údaje zverejnené v stredu.

Oproti roku 2017 sa počet migrantov, ktorí sa doplavili k talianskym brehom, znížil približne o 90 percent.

Od začiatku tohto roku do 24. decembra prišlo do Talianska po mori 11.439 migrantov, pričom za to isté obdobie roku 2018 to bolo 23.210 migrantov a v roku 2017 až 118.914, uvádza sa v štatistike talianskeho ministerstva vnútra s tým, že najčastejšou krajinou pôvodu migrantov, ktorí sa tohto roku doplavili do Talianska, bolo Tunisko (2654 ľudí). Po ňom nasledoval Pakistan a Pobrežie Slonoviny.

Hlavným dôvodom dramatického poklesu počtu migrantov, ktorí tohto roku prišli do Talianska, je kontroverzná dohoda z roku 2017. Tú talianska vláda podpísala s Líbyou, pričom investovala značné prostriedky do zefektívnenia činnosti líbyjskej pobrežnej stráže, aby mohla na mori zastavovať migrantov, ktorí sa chcú cez Stredozemné more preplaviť do Európy.

Počet migrantov, ktorí tohto roku prišli do Talianska sa teda prudko znížil, avšak kritici tvrdia, že je to na úkor dodržiavania ľudských práv, pretože ľudia v líbyjských utečeneckých táboroch sa často stávajú obeťami zlého zaobchádzania a mučenia.