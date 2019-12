Video: Najkrajšie vianočné piesne zo sveta aj Slovenska

K vianočným sviatkom patria aj piesne so sviatočnou tematikou. V médiách ich počúvame od začiatku decembra, v nákupných centrách ešte skôr. Často potešia, niekedy však aj odvrátia pozornosť. Tie staršie počúva svet už sedem desiatok rokov. Nie sú však najstaršími. Predchodcom popových vianočných hitov boli koledy. Tie ako oslavné piesne majú pôvod už v Rímskej ríši pri oslave nového roka. Slovania ich spievali už ako ľudové piesne pri príležitosti veľkých cirkevných sviatkov, Vianoce nevynímajúc. Najznámejšie koledy prešli hranicami mnohých štátov a boli preložené do desiatok jazykov. Dodnes sú súčasťou vianočných piesní.

Najznámejšou je pieseň Tichá noc, Stille Nacht či Silent Night. K Vianociam patrí už 201 rokov. V nemeckom origináli ako Stille Nacht bola pôvodne napísaná ako báseň, jej autorom je kňaz Joseph Mohr. Ten požiadal Franza Xavera Grubera, organistu na fare v dedine Oberndorf pri Salzburgu, aby k básni napísal vhodnú melódiu. V priebehu jedného dňa Gruber skomponoval melódiu a prvýkrát zaznela na polnočnej omši 24. decembra 1818 v Oberndorfe. Zahrali ju v obsadení pre dva sólové hlasy, zbor a gitarový sprievod, pretože kostolný organ nebol v tých dňoch funkčný. Kožené vaky na ňom totiž prehrýzli myši a tak ju organista zahral iba na gitare. Pieseň sa postupne rozšírila po Európe a v roku 1839 ju prvýkrát hrali aj na americkej pôde. Dnes sa táto vianočná pieseň spieva vo viac ako 300 jazykoch na celom svete.

Zo Spojených štátov prišla do celého sveta pieseň White Christmas (Biele Vianoce), ktorú zložil skladateľ Irving Berlin, rodák z ruského Ťumeňa. Jej prvú verziu nahral Bing Crosby v roku 1942. V rokoch 1958 až 1962 bodovala vždy v decembrovej americkej hitparáde. Od tej doby nahrali Biele Vianoce stovky spevákov, vo svete existuje viac ako 2000 rôznych verzií tejto skladby.

Ešte o pár rokov staršia ako White Christmas je Santa Claus Is Coming To Town (1934). V americkej hitparáde sa v popovej verzii umiestnila prvýkrát v decembri 1962 v podaní skupiny Four Seasons.

Viacero popových piesní svetovej hudobnej scény s vianočnou tematikou si získalo úspech u poslucháčov. Patrí k nim predovšetkým Do They Know It's Christmas v podaní zoskupenia Band Aid, vydaná v decembri 1984. Autormi tohto projektu boli Bob Geldof, spevák skupiny Boomtown Rats a Midge Ure, gitarista a spevák skupiny Ultravox. Skladbu nahralo 36 umelcov, medzi nimi dievčatá zo skupiny Bananarama, Phil Collins, Boy George, Sting či Bono Vox. Výťažok z predaja bol určený na základnú materiálovú a potravinovú pomoc Etiópii a v marci 1985 prišla do Etiópie prvá zásielka materiálovej pomoci z výťažku tohto projektu.

Na tridsiate výročie tohto songu nahrali pod vedením Boba Geldofa novú verziu tejto piesne, do štúdia prišli One Direction, Bastille, Ed Sheeran, Bono, Chris Martin, Ellie Goulding, Olly Murs, Sam Smith, Sinéad O'Connor či Roger Taylor. Tento song patrí k novému projektu Band Aid 30, ktorý si za cieľ tentokrát kladie získať peniaze na podporu boja proti ebole a preto má aj čiastočne upravený text v rámci tejto témy.

Medzi hity patria Last Christmas v podaní formácie Wham!, ktorú tvorili George Michael a Andrew Ridgeley. Táto pesnička je od decembra 1984 hitom každé Vianoce. U fanúšikov je obľúbená aj pieseň Johna Lennona Happy X-mas (War Is Over) z roku 1971, skladba Merry Christmas Everyone glamrockovej skupiny Slade (1973), Mary's Boychild diskotékovej formácie Boney M. (1978), Merry Christmas Everyone speváka Shakina Stevensa (1985), Driving Home For Christmas Chrisa Reu (1988) aj All I Want For Christmas Is You (1994) v podaní Mariah Carey. Bokom neostali ani známe mená, v októbri 2018 vydal vôbec prvý vianočný album Happy Xmas slávny Eric Clapton. V reedícii vyšiel pred pár dňami album Christmas Kanaďana Michaela Bublého.

V susednom Česku sú dlhoročne populárne dve skladby, obe sú z autorskej dielne dvojice Jaromír Vomáčka a Zdeněk Borovec. Veselé Vánoce (Vánoce, Vánoce přicházejí ...) nahrala v roku 1963 vokálna skupina Settleři. Tá druhá je Těšíme se na Ježíška. V roku 1965 ju nahrali Lubomír Lipský, Jiří Malát a Trojanov detský zbor. Z tých novších je známa skladba Sliby se maj plnit o Vánocích v podaní Janka Ledeckého.

Medzi žiadané patria albumy Bílé Vánoce Karla Gotta z roku 1982, album Bílé vánoce Lucie Bílé z roku 2010 či platňa s názvom Kouzlo Vánoc, ktorú nahrala Helena Vondráčková. Václav Neckář nahral so skupinou Umakart skladbu Půlnoční, ktorá sa objavila aj na sountracku k filmu Alois Nebel. A Supraphon vydal pred sviatkami kompiláciu 24 vánočních hitů.

Slovenský Opus vydal v roku 1973 malú platňu Dariny Laštiakovej s piesňami Tichá noc a Uspávanka. S dvojicou skladieb Vianočná pieseň a Zima na saniach prišiel herec a spevák Michal Dočolomanský. Medzi najhranejšie slovenské piesne patrí Každý deň budú vraj Vianoce v podaní skupiny Lojzo a Mira Žbirku z roku 1991.

V roku 1993 vydala skupina Tublatanka album Poďme bratia do Betlehema, ktorý v tej dobe vzbudil veľkú pozornosť vďaka rockovej úprave piesní Poďme bratia do Betlehema, Narodil sa Kristus Pán či Dobrý pastier sa narodil.

Ivan Tásler so skupinou IMT Smile nahral v novembri 2010 skladbu Najkrajšie Vianoce, Pavol Hammel so skupinou Fermáta pieseň Koleda z periférie, trojica Uherčík, Slivka, Palonder naspievala skladbu Prídu k nám Vianoce, Peter Nagy nahral skladbu Vianoce, Vianoce.

S pesničkou Len tento deň prišiel päťnásobný zlatý slávik Peter Cmorik. Pieseň Vianočná pošta nahral Robo Opatovský, skladbu Vianočná nálada Kristína, tá pridala aj druhý vianočný song Vianočná jahoda.

S vianočným príspevkom v podobe piesne Vianočná (O prímerí) prišiel aj Miro Žbirka. Novšími sú Vianočná v podaní Jany Kirschner, Vianočné šalali Simony Martausovej aj Čas vianočný skupiny Gladiator. Najnovšou je Vianočná nádej Jany Andrevskej.

Spevák Robo Opatovský vydal tri vianočné albumy, speváčka Mária Čírová dva. Sviatočnú náladu ponúka aj album Vianoce s Petrom Dvorským, na ktorom nechýba Tichá noc, Ave Maria, Nesiem vám noviny aj známy hit Svet lásku má, sviatočné dni sú témou albumu Vianočná Janais či albumu Koleda s Veronikou Rabada. Swingový orchester Fats Jazz Band vydal na začiatku decembra album Swingin' Christmas. Poslucháč si má z čoho vyberať.