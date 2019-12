SHMÚ upozorňuje na silný vietor, dážď i snehové jazyky a záveje

Na pondelok (23. 12.) vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) viacero výstrah prvého stupňa. Upozorňuje na to na svojom webe.

Výstraha pred dažďom platí od nedele do pondelka večera, a to pre Bratislavský, Banskobystrický a Nitriansky kraj. Rovnako pre väčšinu Trnavského a Trenčianskeho kraja, ale aj pre regióny Rožňava, Poprad, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Turčianske Teplice. Podľa SHMÚ by mohlo na niektorých miestach ojedinele padnúť 35 - 40 milimetrov zrážok.

Silný vietor, ktorý môže v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 60 - 80 kilometrov za hodinu, potrápi najmä Bratislavský kraj, a tiež väčšinu Košického, Nitrianskeho, Trnavského kraja. Výstraha prvého stupňa pred vetrom platí aj pre okresy Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Kežmarok, Levoča, Poprad a Stará Ľubovňa. Výstraha platí do pondelka do 15.00 h.

Okrem toho upozorňuje SHMÚ aj na silný vietor na horách, ktorý môže ojedinele v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 110 - 135 kilometrov za hodinu. Vydal preto výstrahu pre okresy Banská Bystrica, Brezno, Poprad a pre väčšinu Žilinského kraja.

Na tvorbu snehových jazykov a závejov si treba dať pozor najmä v Žilinskom kraji a okrese Poprad. Výstraha prvého stupňa platí od pondelka od 12.00 h až do utorka (24. 12.) do 15.00 h.