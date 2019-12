Vianočný kapor vypustený z vane do rybníka je odsúdený na istú smrť

„V prírodnom prostredí sú kapry momentálne v stave hibernácie, voda je chladná, ryby potravu v podstate neprijímajú. Vianočné ryby, ktoré kúpite v obchode, prechádzajú strašne dlhou tortúrou, kým sa dostanú na vianočný stôl. Začína sa to výlovom do sietí, odtiaľ sa mechanicky vyberajú na triedičku, z triedičky ich premiestňujú do kadí. Z kadí putujú ryby do sádok, kde je strašne veľa rýb a sú v neustálom pohybe. Strácajú pritom veľa tuku, čo priaznivo vplýva na kvalitu mäsa – ryba nie je taká mastná, svalovina je pevnejšia a kapor ju chutnejší,“ uviedol Marták.

Stratou tuku je však kapor podľa neho výrazne oslabený, navyše manipuláciou aj mechanicky poškodený. „Kapor prejde mnohými procesmi a ak po vypustení do prírodného prostredia stúpne teplota vody, začnú sa objavovať plesne. Ak sa teda kapor dostane z vane späť do rieky alebo jazera, je odsúdený na istú smrť,“ zdôraznil ichtyológ.