Album Vánoce ve zlaté Praze Karla Gotta má 50 rokov

Album Vánoce ve zlaté Praze ponúka dvanásť skladieb, sú nimi Nesem vám noviny, Adeste fideles pastores, Caro mio ben, Largo (Ombra mai fu), Hurá, aleluja, směs českých lidových koled, Pásli ovce Valaši - Syn Boží se nám narodil - Hurá, Panna syna porodila, Tichá noc, Ave verum corpus, The first Noel, Ave Maria, Prophetia gotica, Sophia – Daniel - Else, Else, Else, Hajej, můj princi, Agnus Dei.

Nahrávka síce vychádzala každý rok, ale pôvodná titulná fotografia od slávneho fotografa Tarasa Kuščynského, urobená v mieste nahrávania v kostole Matky Božej musela byť na zásah cenzorov v 70. rokoch zmenená. Vánoce ve zlaté Praze sa stali najpredávanejším albumom všetkých čias. V roku Supraphon odovzdal Karlovi Gottovi multiplatinovú platňu za 560.898 predaných zvukových nosičov.

Pred dvomi rokmi vyšla platňa v obnovenom vydaní s pôvodným obalom na CD a LP. Hudobný publicista Milan Menčík k tejto príležitosti v Musicserveri napísal: „V dnešnom uponáhľanom svete dokáže nahrávka donútiť človeka zastaviť sa, započúvať sa aj rozjímať nad zmyslom vianočných sviatkov. Gott se v dobe nahrávania dostával hlasovo do toho najväčšieho rozpuku, znel energicky, presvedčivo, romanticky a nežne. Presne tak, ako má na vianočnej platni znieť. Preto aj on sám považoval túto nahrávku za najlepšiu, ktorú kedy natočil. Aktuálna verzia platne obsahuje pôvodný obal, nový zvukový remastering Oldřicha Slezáka a v booklete mimo textov i obraz Jaromíra Stretti - Zamponiho Hradčany ve sněhu.“