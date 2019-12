Kriminalista neodporúča zverejňovať fotky detí na internete

Páchatelia trestných činov spojených so sexuálnym zneužívaním alebo detskou pornografiou získavajú aj týmto spôsobom údaje o potenciálnych obetiach. Uviedol to riaditeľ Úradu kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru Stanislav Španko.

Páchateľ prostredníctvom fotografií získava informácie o spôsobe života a zvykoch rodiny. „Nezverejňujeme len fotky detí, ale zverejňujeme takisto aj okolie, to znamená naše súkromie, či už je to byt, dom, záhrada,“ vysvetlil. Podľa Španka dokáže páchateľ často vyčítať napríklad to, či je dieťa často doma samo, či má naň rodič čas a podobne.

Prostredníctvom sociálnych sietí sa môže páchateľ skontaktovať s dieťaťom a neskôr sa môže snažiť prostredníctvom inej identity vylákať od neho fotografie nahého tela alebo ho presviedčať, aby konalo v jeho prospech.

To, či dieťaťu začne prekážať publikovanie jeho fotografií na internete, je podľa kriminalistu individuálne. Španko si myslí, že v útlom detstve to dieťa nepociťuje, ako staršie však môže začať pociťovať zodpovednosť voči vlastnej osobe a pýtať sa rodiča, prečo to urobil. „Bohužiaľ, to, že dá niekto fotky na internet, sa už nedá zobrať späť, to platí či už o deťoch, alebo o dospelých, tie fotografie tam ostávajú a je len otázkou času a chcenia páchateľa, či sa k týmto obrázkom chce dostať,“ pripomenul.