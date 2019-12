Oravská spoločnosť OFZ ohlásila prepúšťanie, o prácu príde 75 ľudí

Do konca tohto roka firma plánuje ukončiť pracovné pomery so 75 zamestnancami. Potvrdil to výkonný riaditeľ spoločnosti Branislav Klocok.

Hutnícky závod v Oravskom Podzámku – Širokej je so svojimi 500 pracovníkmi jedným z najväčších zamestnávateľov v oravskom regióne. K redukcii počtu zamestnancov musí spoločnosť pristúpiť v súvislosti s aktuálnou trhovou situáciou v Európskej únii (EÚ). „Najmä pre dovozy z tretích krajín, ktoré nepodliehajú európskemu systému pre obchodovanie s emisiami (ETS), dochádza k znižovaniu cenových úrovní hutníckych výrobkov. Tým pádom aj k strate našej konkurencieschopnosti. Kým v Európe platíme za všetok uhlík, ktorý vyprodukujeme - či už priamo alebo nepriamo, naši konkurenti tieto náklady nemajú. Keďže sa u nich neplatí žiadne importné clo, sú schopní ponúknuť našim zákazníkom lacnejšie výrobky. Sme teda nútení znižovať našu produkciu aj napriek tomu, že naše výrobky produkujú menej CO2 ako rovnaké výrobky vyprodukované v iných krajinách,“ vysvetlil výkonný riaditeľ.

Spoločnosť štandardne prevádzkuje šesť pecí. V posledných mesiacoch však pre zhoršenie trhovej situácie museli odstaviť časť výroby. Momentálne majú odstavené dve pece, čo je asi tretina výroby. „Čakáme, čo bude ďalej. Ak sa situácia na trhu nezlepší, určite budeme nútení odstaviť ďalšie výrobné kapacity. To samozrejme znamená znižovanie počtu pracovníkov,“ konkretizoval Klocok.

Výkonný riaditeľ zároveň zdôraznil, že rovnaké problémy ako v OFZ majú aktuálne všetky podniky v hutníckej výrobe od Portugalska až po severné Poľsko. Náklady sú podľa neho tak vysoké, že dnes už nie je možné sanovať ich bežnými racionalizačnými opatreniami. Za potrebný považuje zásah „zvonku“. „V prípade, že sa v európskom systéme obchodovania neurobia výrazné zmeny, vývoj nebude priaznivý,“ doplnil.

Podľa predsedu Základnej organizácie Odborového zväzu (ZO OZ) KOVO v OFZ Michala Uhorskaia sa prepúšťanie zatiaľ týka najmä tých zamestnancov, ktorí pracovali na dobu určitú, boli v dôchodkovom veku alebo blízko dôchodkového veku. „Na niektorých prevádzkach bola tiež skrátená pracovná doba na 35 a pol hodinový pracovný týždeň. Z toho vyplýva jedno neplatené kĺzavé voľno do mesiaca,“ priblížil Uhorskai.

Klocok v súvislosti s aktuálnou situáciou vidí dve riešenia. Prvé označil za rýchle, druhé za systematickejšie. Rýchlym riešením by bolo zavedenie tzv. uhlíkového cla, ktoré v podstate vyrovná podmienky pre jednotlivých účastníkov trhu. „Znamenalo by to, že výrobcovia z tretích krajín budú musieť zaplatiť také náklady, ktoré sa rovnajú nákladom výrobcov v EÚ v súvislosti so systémom ETS. Tým pádom by sa vyrovnali podmienky. Druhým riešením by bolo zapojiť do tohto systému čo najviac krajín. Samozrejme, je to zložité riešenie a politické rokovania potrebné na jeho priechodnosť by trvali dlho. No je trvácnejšie a lepšie pre planétu,“ skonštatoval.

Spoločnosť OFZ vyrába ferozliatiny, a teda prísady do ocele. Zákazníkmi spoločnosti sú krajiny EÚ, najmä Česká republika, Slovensko, Poľsko, Maďarsko či Rakúsko.