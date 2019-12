Francúzsky protimonopolný úrad udelil Google pokutu 150 miliónov eur

Podľa francúzskeho protimonopolného úradu sú pravidlá reklamnej platformy Google Ads netransparentné a neprehľadné. Preto tiež nariadil Google „ozrejmiť prevádzkové pravidlá reklamnej platformy Google Ads a procedúry suspendovania“ niektorých inzerentov reklamy.

To je tretia najväčšia pokuta za zneužívanie dominantného postavenia na trhu, ktorú úrad udelil, povedala jeho šéfka Isabelle de Silva na tlačovej konferencii. Google má mimoriadne dominantnú pozíciu v oblasti reklamy vo vyhľadávaní, kde sa podiel koncernu pohybuje od 90 % do 100 %, dodala de Silva. Koncern má podľa nej dva mesiace na to, aby predložil detailné návrhy opatrení a procedúr, ktoré chce zrealizovať, aby boli jeho praktiky v súlade s požiadavkami úradu.