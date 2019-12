Stovky ľudí v mestách demonštrovali proti českému premiérovi Babišovi

V Karlových Varoch sa zišlo približne sto priaznivcov občianskeho hnutia Milion chvilek. Viac ako 250 ľudí sa zhromaždilo v Zlíne a niekoľko stoviek ľudí demonštrovalo v Pardubiciach, Českých Budějoviciach či v Hradci Králové.

Zhromaždenia zorganizoval spolok Milion chvilek. Demonštranti na námestiach žiadali Babišov odchod, poukazovali na jeho konflikt záujmov a účinky auditu Európskej komisie (EK) na krajinu.

V utorok 17. decembra sa v Prahe uskutočnil pochod, na ktorom sa zúčastnilo 15.000 ľudí.

Demonštrácie proti premiérovi sa v Českej republike konajú od 16. novembra tohto roka, keď sa na Letenskej pláni v Prahe zhromaždilo štvrť milióna ľudí.

Hnutie Milion chvilek podľa Noviniek.cz dalo premiérovi na novembrovom zhromaždení na Letenskej pláni ultimátum. Buď do konca roka odstúpi z funkcie, alebo vyrieši svoj konflikt záujmov a predá podnik Agrofert.

EK poslala auditovú správu do Česka v piatok 29. novembra. Obsah dokumentu nebol zverejnený a oficiálne nie sú známe ani jeho závery. V predbežnej auditovej správe zaslanej na jar, ktorá vtedy unikla do médií, eurokomisia konštatovala, že Babiš je v konflikte záujmov, lebo má stále vplyv na podnik Agrofert, aj keď ho vložil do zvereneckých fondov.