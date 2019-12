Stravovanie podľa biologických hodín pomáha nielen cukrovkárom

Lekári zvyčajne odporúčajú veľa malých jedál, no podľa nových zistení by mohol byť odlišný prístup k jedlu účinnejší, a to nielen pri liečbe cukrovky.

Diabetes 2. typu je jedným z najbežnejších metabolických ochorení, ktorým celosvetovo trpí až 400 miliónov ľudí. Lekári zvyčajne predpisujú lieky, ktoré udržiavajú hladinu cukru v krvi pod kontrolou, a tiež pacientom radia, ako zmeniť svoje stravovacie návyky na podporu liečby. Mnohí lekári sa domnievajú, že pre ľudí s cukrovkou 2. typu je najlepšie jesť viac menších jedál v pravidelných intervaloch počas celého dňa a zvyčajne odporúčajú jesť šesťkrát denne. Tento prístup však môže viesť k problémom. Niektorí ľudia, ktorí dodržiavajú tento typ stravovania, vyžadujú intenzívnejšiu liečbu. Platí to najmä pre tých, ktorí majú závažné formy cukrovky a musia si injekčne podať vysoké dávky inzulínu, aby vyvážili inzulínovú rezistenciu. Injekcie inzulínu vo vysokých dávkach však môžu spôsobiť nerovnováhu glukózy. Môžu tiež spôsobiť priberanie na váhe a viesť k vyššiemu riziku kardiovaskulárnych problémov. Súvisiaci článok: Existuje spôsob, ako zvrátiť cukrovku. Dôležitý je správny čas Tím vedcov z Tel Avivskej univerzity v Izraeli navrhol, že stravovanie podľa prirodzených „biologických hodín“ človeka, ktoré zvyčajne predstavuje tri väčšie jedlá denne, by mohlo pomôcť fyziologickým procesom lepšie synchronizovať a znížiť množstvo inzulínu, ktoré pacient potrebuje. 3 jedlá denne podporujú chudnutie a lepšie hladiny cukru v krvi Podľa Daniely Jakubowiczovej stravovanie zložné zo šiestich malých jedál nie je účinné pri kontrole cukru, takže ľudia s cukrovkou vyžadujú ďalšie lieky a inzulín. Injekcie inzulínu vedú k nárastu hmotnosti, čo ďalej zvyšuje hladinu cukru v krvi. Jakubowiczová a jej tím teraz uskutočnili štúdiu, ktorá potvrdzuje, že 3 jedlá denne by mohli byť vhodnejšie pre tých, ktorí trpia cukrovkou 2. typu. Ako uvádza v štúdii: „Náš výskum navrhuje presun kalórií bohatých na škrob na skoré ranné hodiny dňa. Tým sa dosiahne rovnováha glukózy a zlepšenie kontroly glykémie u ľudí s diabetom 2. typu. Veríme, že prostredníctvom tohto režimu [ľudia s cukrovkou] budú môcť významne znížiť alebo dokonca prestať s injekciami inzulínu a väčšinou antidiabetík, aby dosiahli výbornú kontrolu hladín glukózy.“ Vedci v štúdii uverejnenej v časopise Diabetes Care poznamenávajú, že svoje zistenia založili na skúmaní 28 účastníkov s cukrovkou 2. typu. Vedci rozdelili účastníkov do dvoch skupín, pričom jedna jedla 6-krát denne, alebo mali nový režim o troch jedlách denne. Pri prístupe s tromi jedlami denne sa účastníci museli riadiť diétnym plánom, ktorý je údajne viac v súlade s prirodzeným sklonom ľudí jesť viac ráno, a večer a cez noc nejesť. Pri tomto stravovaní sa jedol chleba, ovocie a sladkostí skoro ráno, primeraný obed a len menšie jedlo na večeru, ktoré nemohlo obsahovať škrobové jedlá, sladkosti ani ovocie. Strava s tromi jedlami denne pomáha nielen diabetikom Tím meral telesnú hmotnosť účastníkov, hladiny cukru v krvi, chuť do jedla a cirkadiánne hodiny (biologické hodiny) na začiatku štúdie, potom po dvoch a nakoniec 12 týždňoch. Vedci poznamenali, že cukrovkári, ktorí nasledovali obvyklú diétu so šiestimi jedlami, nestratili žiadnu váhu a nezlepšili sa u nich hladiny cukru v krvi. Avšak tí, ktorí jedli tri jedlá denne, pocítili opačný účinok: schudli a mali oveľa lepšiu hladinu cukru v krvi. Ako dodala Jakubowiczová: „Ich potreba diabetických liekov, najmä dávok inzulínu, výrazne klesla. Niektorí dokonca dokázali prestať používať inzulín úplne. Okrem toho [diéta s tromi jedlami] zlepšila expresiu génov biologických hodín. To naznačuje, že strava [...] nie je účinnejšia iba pri kontrole cukrovky. Môže tiež zabrániť mnohým ďalším komplikáciám, ako je kardiovaskulárne ochorenie, starnutie a rakovina, ktoré sú všetky regulované génmi biologických hodín.” Zdieľať tento článok na Facebooku