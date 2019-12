Video: V centre Moskvy došlo k streľbe, hlásia obete

Bezpečnostné zložky "neutralizovali" páchateľa štvrtkovej streľby v centre Moskvy, ku ktorej došlo neďaleko sídla Federálnej bezpečnostnej služby (FSB). Informovala o tom FSB a potvrdila nešpecifikovaný počet obetí, uviedla agentúra AFP.

Podľa agentúry DPA mal páchateľ útočnú pušku typu kalašnikov. Na margo vyhlásenia FSB o neutralizácii útočníka poznamenala, že nie je jasné, či ho zabili alebo zadržali.

#MoscowShooting Conflicting reports indicate that one to three individuals, armed with 'assault rifles' attacked the FSB building



