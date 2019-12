Video: Takýto úlovok nečakali. Ruských rybárov prekvapila vzácna ryba

Skúsené rybárske duo z Ruska sa počas rybačky pri brehu Ochotského mora stretlo s nevídaným úlovkom. 66-ročného Vladimira Gryšuka a 57-ročného Vladimira Semenčika prekvapili obrovské zubatky, ktoré svojím vzhľadom pripomínajú bytosti z čias dinosaurov.

Charakteristickou črtou zubatky sú jej mohutné zuby, vďaka ktorým získala svoje pomenovanie. Nie je ojedinelé, že zubatka pohryzie rybára, ktorý ju chytí. Ide o rybu, ktorá dorastá do dĺžky 1,25 až 1,5 metra a obýva prevažne skalnaté časti morského dna.

Zubatky sú medzi rybármi veľmi vyhľadávané, no kvôli enormnému lovu sa v moriach vyskytujú len vzácne. Obývajú predovšetkým Severné more, Biskajský záliv, Barentsovo more a západnú časť Atlantického oceánu.

Vzácny úlovok im dal zabrať