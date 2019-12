3 menej známe poruchy súvisiace s úzkosťou

Mnohí ľudia majú skúsenosť s úzkosťou. Možno o nej hovoriť v momente, keď vás prepadne strach, stuhnú vám svaly, rozbolí žalúdok a rozbúši sa srdce. Ťažko povedať, či by sme bez úzkosti boli tam, kde v súčasnosti sme – podávali by sme v práci dobré výkony, keby sme z nej nemali stres? Vyhýbali by sme sa v noci tmavým uličkám, keby sme sa ich nebáli?

V niektorých prípadoch úzkosť dosahuje rozmer, pri ktorom už ovplyvňuje aj nechcené aspekty života. Inokedy sa zas prejaví v nečakaných podobách.

Diagnostický a štatistický manuál (The Diagnostic and Statistics Manual) je publikácia Americkej psychiatrickej asociácie, ktorá mapuje všetky známe psychologické poruchy. Jej 5. vydanie z roku 2013 je rozdelené na niekoľko častí podľa rozličných porúch, vrátane traumy, stresových porúch a obsesívno-kompulzívnych porúch. V sekcii zameranej na úzkosť by sme našli aj menej známe poruchy, ako je generalizovaná úzkostná porucha alebo sociálna úzkostná porucha. Aké ďalšie ochorenia môžu hraničiť s úzkosťou?

Selektívny mutizmus

Ste fanúšikom sitkomu Teória veľkého tresku? Ak áno, potom už máte približnú predstavu o tom, ako vyzerá selektívny mutizmus. Jeden z protagonistov Raj nemá problémy s rozprávaním, kým sa nepriblíži k žene. Táto postava reprezentuje jedného z mála dospelých s poruchou selektívneho mutizmu. Ide o úzkostnú poruchu, pri ktorej človek v určitých situáciách nedokáže rozprávať.

Selektívny mutizmus sa najčastejšie objavuje u detí vo veku 2-5 rokov. Dieťa v tomto období ide prvýkrát do škôlky a nie je zvyknuté rozprávať inde ako doma. Porucha je však veľmi zriedkavá a trpí ňou menej ako 1 percento detí. Dobrou správou je, že selektívny mutizmus sa po čase vytráca, hoci občas môže potrápiť aj dospelého, ktorý ním v minulosti trpel.

Ako sa dá liečiť: Raj z Teórie veľkého tresku mal to šťastie, že sa zo svojej poruchy dostal. V šiestej sérii prekonal ťažký rozchod z priateľkou a pred ženami sa viac nebál rozprávať.

Takýto scenár obvykle nie je metódou, ako liečiť selektívny mutizmus. Psychoterapeuti najčastejšie navrhujú kognitívno-behavioriálnu terapiu, ktorá mení správanie človeka pomocou zaužívaných vzorcov.

Telesná dysmorfická porucha

Pri tejto poruche môžeme ako príklad jej nositeľa opäť použiť známe meno zo sveta šoubiznisu – Michael Jackson. Nie je isté, či popová legenda skutočne trpela telesnou dysmorfickou poruchou, no mnohí experti sa nazdávajú, že to tak bolo.

Dysmorfická porucha je ochorenie, pri ktorom človeka neustále trápi vzhľad niektorej telesnej časti alebo celého tela napriek tomu, že ostatní na ňom nevidia nič zlé. Ľudia s týmto psychologickým problémom trávia dni, mesiace aj roky snahou prekryť nedostatok, ktorý sa im na sebe nepáči alebo ho zmeniť. Úzkosť ich dovádza k uzatváraniu sa pred druhými alebo ku krachu vzťahov.

Pacienti s touto poruchou často hľadajú riešenie v ambulancii plastického chirurga, ktorý však málokedy vyrieši ich problém natrvalo. Po odstránení jedného nedostatku človek na sebe nachádza ďalšie.

Ako sa dá liečiť: Odpoveďou na dysmorfickú poruchu nie je zmena vzhľadu. Úzkosť a zaujatosť voči sebe samému dokážu zmierniť lieky aj psychoterapia. Hlavným cieľom terapeutov je odstrániť myšlienky o „problémovej“ časti tela.

Trichotillománia

Trichotillomániu je neraz ťažké odhaliť. Ide o poruchu, pri ktorej má človek nekontrolovateľnú potrebu trhať si vlasy alebo chlpy, najčastejšie z hlavy, obočia alebo mihalníc.

Pacienti s trichotillomániou tvrdia, že predtým, ako si vytrhnú vlas, sa v nich stupňuje napätie. Po vytrhnutí vlasu nasleduje pocit uvoľnenia alebo dokonca potešenie. Súčasťou rituálu niektorých z nich je aj následná konzumácia vytrhnutých vlasov.

Možno vás prekvapí, že trichotillomániou trpia aj niektoré známe osobnosti, napríklad americká herečka Olivia Munnová, herec Colin Farrell alebo spevák Justin Timberlake. Poruchou častejšie trpia ženy, pričom sa odhaduje, že v súčasnosti sa na ňu liečia 1 až 3 percentá svetovej populácie. Prvé príznaky sa dostavujú v pubertálnom veku a môžu pokračovať do dospelosti.

Zaujímavosťou je aj to, že na trichotillomániu sú náchylnejší ľudia, ktorých rodič alebo starý rodič ňou trpel. Experti sa domnievajú, že trhanie vlasov je spôsob, akým sa ľudia vyrovnávajú so stresom a inými negatívnymi emóciami, ako je osamelosť, únava a frustrácia.