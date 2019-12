Pellegrini tvrdí, že na ministerstve zdravotníctva nechce len 'kúriť a svietiť'

„Ja nechcem iba 'kúriť a svietiť'. To nie je môj štýl práce. Tu, chvalabohu, môžu byť moje celkom autonómne rozhodnutia, ktoré môžem spraviť, a nikomu sa nemusím prosiť, aby mi to pomohol dokončiť,“ komentoval. Plánuje sa ísť pozrieť, ako pokračujú búracie práce na skelete nemocnice na bratislavských Rázsochách. Viaceré zdravotnícke témy, ako napríklad rekonštrukcie veľkých nemocníc či výstavba detenčného centra v Hronovciach, by chcel do konca volebného obdobia „dotiahnuť do konca“.

Priblížil, že po dohode s prezidentkou považuje za najoptimálnejšie riešenie práve to, že rezort zdravotníctva povedie práve on. „Tým, že som sa s pani prezidentkou dohodol na takomto riešení, chcem poukázať, že naozaj ide o vážny rezort, ktorý nemôžeme prideľovať len tak, aby to nejako fungovalo, 'kúrilo sa a svietilo'. Tam treba pracovať,“ skonštatoval.

Verí, že systém, ktorý nastolila na ministerstve Kalavská, mu umožní zvládať aj túto povinnosť. Podľa Pellegriniho je to zároveň veľká výzva. „Ale myslím si, že tím, ktorý je tam, je zdatný na to, aby dokázal plniť úlohy. Je to dôležitý rezort, ktorý má interakciu s občanmi dennodenne, nonstop. Dúfam, že všetko pôjde hladko a že sa nič vážne nestane,“ nádeja sa.

Premiér prisľúbil, že rezort čakajú pozitívne zmeny. Rozpracovaných je podľa jeho slov viacero strategických vecí. Povzbudil odborníkov a kolektív, aby ich ďalej dopracovali a aby sa mohli implementovať do praxe čo najskôr.

Tvrdí, že sa za Kalavskú vždy ako predseda vlády postavil. „Nikdy som sa nevenoval jednému ministrovi a členovi vlády ako jej, v tom pozitívnom,“ tvrdí. Dúfal, že ju ešte od podania demisie odhovorí.

„Zajtra o 8.00 h pôjdem na úrad, upravím poradu, rozdelím úlohy a pracujeme. Mne už teraz nepomôže lamentovať nad rozliatym mliekom,“ dodal Pellegrini. Ministerský plat poberať nebude. Ak by mu prišiel, poradil by sa s tretím sektorom, kam by ho venoval.

Kalavská po demisii priznala, že jej je „ťažko“ a „smutno“. „To sú prirodzené pocity, keď vám na niečom záležalo,“ povedala s dôvetkom, že tiež odchádza s pocitom dobre vykonanej práce. „Skutočne som sa snažila zahodiť svoje ego. Myslím si, že dosť výrazne som ho potlačila, pretože som skutočne túžila niečo na Slovensku zlepšiť. Aj keď už nebol priestor, aby parlament zasadal a prijal zákony, ktoré by reálne mohli slovenskému zdravotníctvu pomôcť, tam už nebol môj priestor a môj pohár pretiekol,“ komentovala.

Dúfa, že budúci minister zdravotníctva siahne po materiáloch, ktoré na ministerstve niekoľko rokov pripravovali. „Keď príde minister na úrad, musí riešiť, ako to bude s ústavnou a ambulantnou zdravotnou starostlivosťou. Nemáme kam odkladať chronicky chorých pacientov. Dlhodobá starostlivosť u nás vôbec nie je,“ dodala s tým, že sa s Pellegrinim sa „rozchádza v dobrom“.