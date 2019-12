Prešovskú bytovku zničenú výbuchom zbúrajú celú

Po druhom dni asanačných prác to v utorok na tlačovom brífingu potvrdil statik Jozef Polák. Špecializovaná stavebná firma z Českej republiky chce likvidačné práce ukončiť v stredu (18. 12.).

„Keď sme búrali horné časti, ktoré boli poškodené požiarom, všetko sa zosypávalo dole. Došlo k ďalším prepadom stropov, takže sme zvolali krízový štáb na rýchlu obhliadku. Definitívne sme rozhodli, že nie je čo zachraňovať a je to také poškodené, že jednoducho 'ideme dole'. Zo statického hľadiska nie je o čom,“ povedal Polák s tým, že na asanáciu naďalej dohliadajú.

Bytovku zdemolujú na úroveň terénu. Ako povedala primátorka Prešova Andrea Turčanová, väčšina osobných vecí jej obyvateľov je zničená a do budovy nie je možné vstúpiť. „Naozaj sme boli svedkami toho, že keď z jednej strany stroj berie, tak sa vlastne sypú úplne iné časti. Takisto naozaj poškodené boli aj nižšie poschodia - boli plné sute a rôznych materiálov, ktoré padali z vyšších poschodí. Dnes vieme, že musí ísť preč celá bytovka,“ uviedla.

Dodala, že podľa geometrického plánu, ktorý potreboval súdny znalec, došlo k posunu celej bytovky. „To znamená, že nestabilná je celá a nie je možné zachovať ani jedno poschodie,“ dodala primátorka.

Jiří Raszka zo špecializovanej firmy potvrdil, že v utorok dopoludnia sa im podarilo zlikvidovať strechu a zaistiť, aby z nej žiadne časti neodleteli. Do definitívneho rozhodnutia o zbúraní celej bytovky k nej podľa jeho slov pristupovali tak, že k likvidácii dôjde len po niektoré z poschodí. „Potom prišlo pre mňa najdôležitejšie a najpokojnejšie rozhodnutie, ktoré mohlo prísť, a to, že bytovka bude zlikvidovaná celá. Tým sme mohli okamžite zmeniť prístup a začať demoláciu úplne iným systémom, nie veľmi riskantným. Povedal by som, že v túto chvíľu je to pre nás rutinná práca,“ zdôraznil s tým, že bytovku nebúrajú, ale likvidujú následky havárie a nešťastia.

Raszka sa vyjadril, že v stredu by rád vydal pokyn, aby sa z blízkeho obytného domu Mukačevská 9 mohli ľudia za určitých podmienok vrátiť do svojich bytov. „Riziká okolo miesta likvidácie budú, stále tam bude vysoká prašnosť, pohyb strojov techniky a budú môcť chodiť naozaj len zadným vchodom. Ale budú môcť ísť domov a aspoň trošku začať robiť prípravy na sviatky,“ dodal Raszka.

Zástupca správcovskej spoločnosti Spravbytkomfort Prešov Alfréd Leitner informoval, že v nasledujúcich dňoch by malo dôjsť k výmene približne 140 okien z okolitých bytoviek, ktoré zasiahla tlaková vlna výbuchu. „Je pripravených päť skupín ľudí, ktoré budú súčasne montovať a vymieňať okná, postupne od bytového domu č. 25 smerom k 13,“ povedal s tým že ide o prvú fázu, respektíve tie byty, na ktorých bolo okná potrebné vymeniť a zaskliť okamžite. Podľa jeho slov by to dodávateľská firma mala stihnúť do Vianoc.

Výbuch plynu a následný požiar v 12-podlažnej bytovke na Mukačevskej ulici 7 na prešovskom sídlisku 6. decembra neprežilo sedem ľudí, jedna osoba je naďalej nezvestná. Bytovka je zničená, svoje domovy museli dočasne opustiť aj obyvatelia viacerých okolitých domov.