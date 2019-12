Kočner odmieta, že by bol telefón s Threemou jeho, spochybňuje aj Tótha

Obžalovaný v kauze falšovania televíznych zmeniek a marenia spravodlivosti Marian K. odmieta, že by bol telefón, v ktorom sa našla komunikácia cez aplikáciu Threema, jeho telefónom. Polícii ho odovzdal exsiskár a niekdajší novinár Peter Tóth, pričom to, akým spôsobom sa k nemu dostal, Marian K. spochybňuje. Uviedol to pred senátom Špecializovaného trestného súdu (ŠTS).

„Telefón nie je môj, a ani len nebol, a sú v ňom veci, ktoré som nikdy nenapísal,“ tvrdí Marian K. o mobilnom telefóne iPhone X v špeciálnej edícii s vygravírovanými iniciálami M. K. Obžalovaný spochybnil aj spôsob, akým sa k nemu svedok Tóth dostal. Podľa neho uvádzal v rozličných svedeckých výpovediach rozličné verzie, ako sa mobil dostal do jeho držby.

To považuje splnomocnenec Markízy Daniel Lipšic za účelové klamstvo. Pozná svedecké výpovede Tótha aj v konaní o zmenkách, aj v konaní vo veci vraždy novinára Jána Kuciaka.

Pred senátom ŠTS v utorok čítal Lipšic aj komunikáciu cez aplikáciu WhatsApp medzi Marianom K. a jeho obhajcom Michalom Mandzákom. Mali si spolu písať aj o znalkyni z civilného konania o zmenky v ten istý deň, ako Markíza žiadala jej svedeckú výpoveď. Mandzák túto verziu popiera a odkazuje, že v spise sú dve rozličné verzie komunikácie, kde sa v jednej meno znalkyne nespomína. To považuje Lipšic za možnú chybu v synchronizácii vzhľadom na fakt, že polícia získala od Tótha dva rôzne telefóny, ktoré mali oba nainštalovanú aplikáciu WhatsApp.

„Vidíme, že obžalovaní sa vehementne snažia o predvolanie ďalších osôb vrátane tejto znalkyne, a z tejto komunikácie vyplynulo zrejme prečo, keď s ňou vopred mali komunikovať,“ uviedol v reakcii na čítanie prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Ján Šanta. Ten spochybnil verziu obžalovaného o spornom zaistení telefónov, čo potvrdil aj Lipšic. „Threema je potvrdená mnohými forenznými správami aj našimi znalcami,“ doplnil.

Obžalovaní Marian K. a Pavol R. podľa obžaloby prokurátora po vzájomnej dohode s obvineným Štefanom Á., ktorého trestná vec bola vylúčená na samostatné konanie, vyhotovili štyri sfalšované zmenky. Mali ich predložiť ako prílohy na vydanie platobných rozkazov.

Marian K. čelí obžalobe v prípade vraždy Jána Kuciaka a v kauze spoločnosti Gatex z porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. Pavol R. je obžalovaný z objednávky vraždy Sylvie Klaus-Volzovej.