Merkelová rokovala s firmami a odbormi o imigrácii kvalifikovaných pracovníkov

Nemecká kancelárka Angela Merkelová rokovala tento týždeň so zástupcami zamestnávateľov a odborov o zákone, ktorý by mal zvýšiť prílev kvalifikovaných pracovníkov zo zahraničia.

„Takýto zákon je nevyhnutný,“ povedala Merkelová v pondelok (16.12.) po stretnutí so zamestnávateľmi a odborármi. Nový zákon by mal vstúpiť do platnosti 1. marca budúceho roka a uľahčiť kvalifikovaným pracovníkom z krajín mimo Európskej únie prisťahovať sa a zostať žiť v Nemecku.

Kancelárka v tejto súvislosti poukázala na stále tvrdšiu konkurenciu vo svete pri lákaní kvalifikovanej pracovnej sily zo zahraničia. Nemecko podľa nej musí ponúknuť atraktívne pracovné podmienky. Na stretnutí s odborármi a zástupcami zamestnávateľov Merkelová diskutovala o možnostiach urýchlenia procesu vybavovania víz, zlepšenia výučby nemeckého jazyka a uznávania kvalifikácie získanej mimo Nemecka.

„Nie je to o tom, že len vy (zástupcovia hospodárstva, pozn. red.) hľadáte vo svete odborníkov. V tejto oblasti je veľký konkurenčný boj, to znamená, že aj my musíme ponúknuť atraktívne pracovné podmienky, a tiež atraktívne spoločenské prostredie,“ doplnila Merkelová.

Podľa ministra hospodárstva Petra Altmaiera je dôležitá integrácia a tá je jednoduchšia, ak napríklad pracovník už pri príchode do Nemecka ovláda jazyk, prípadne má vhodnú kvalifikáciu. „Chceme ísť inovatívnymi cestami. Potrebných odborníkov chceme nielen nájsť, ale podľa možnosti, bez čo najmenších byrokratických prieťahov ich dostať na nové pracovné miesta,“ dodal.

Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily je pre mnohé nemecké firmy čoraz väčším problémom. Podľa prieskumu, ktorý uskutočnila Nemecká priemyselná a obchodná komora (DIHK), až 56 % z oslovených nemeckých podnikov uviedlo, že práve nedostatok kvalifikovaných pracovníkov predstavuje pre ich biznis najväčšie riziko. Tretina z firiem, ktoré komora oslovila, v posledných rokoch aj prijala pracovníkov zo zahraničia, či už z krajín EÚ alebo mimo nej.

V minulých rokoch Merkelovej CDU sprísnila politiku v oblasti imigrácie najmä v obave z rastúceho vplyvu Alternatívy pre Nemecko (AfD), krajne pravicovej strany, ktorá ostro kritizuje Merkelovej politiku otvorených dverí počas utečeneckej krízy v rokoch 2014 a 2015.

AfD kritizuje aj nové plány nemeckej vlády. Podľa Alice Weidelovej z AfD je pre Nemecko omnoho dôležitejšie urobiť všetko preto, aby kvalifikovaní Nemci neodchádzali do zahraničia. Varovala, že Nemecko môže chcieť zákonom prilákať kvalifikovaných zahraničných pracovníkov, môže sa však stať, že namiesto toho prídu „poberatelia sociálnych dávok“.