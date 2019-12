V utorok treba počítať so silnejším vetrom

Na horách má počas celého utorka silnejšie fúkať. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu druhého stupňa pred vetrom na hrebeňoch Tatier pre okresy Liptovský Mikuláš, Poprad a Brezno.

Meteorológovia upozorňujú na to, že takáto rýchlosť vetra je nadpriemerná a predstavuje zvýšené nebezpečenstvo najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo. Výstraha druhého stupňa trvá v týchto oblastiach od utorka 12.00 h do stredy (18. 12.) 7.00 h.

Pre tieto okresy platí zároveň aj výstraha prvého stupňa pred vetrom na horách. So silnejším vetrom treba rátať aj v okresoch Banská Bystrica, Ružomberok, Martin, Žilina, Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín. Vietor tu nad pásmom lesa môže dosiahnuť rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu. So silnejším vetrom treba rátať do stredy 10.00 h. V okresoch Dolný Kubín, Tvrdošín a Námestovo zároveň platí aj výstraha prvého stupňa pred vetrom.

Silnejšie zafúka aj na juhu Slovenska v okrese Bratislava a priľahlých okresoch - Senec, Pezinok, Dunajská Streda, Galanta a Komárno. Výstraha prvého stupňa pred vetrom tam platí do utorkovej polnoci.