Ako schudnúť 10 kg bez diéty a cvičenia

Ak vymeníte potraviny s vysokým obsahom sacharidov za nízkosacharidové alternatívy, môžete schudnúť takmer 10 kilogramov aj bez toho, aby ste znížili príjem kalórií či cvičili. Ako potvrdila štúdia uverejnená v časopise BMJ, nízkosacharidová diéta pomáha ľuďom spaľovať viac kalórií bez zvýšeného cvičenia.

Potraviny, ktorých príjem by ste mali minimalizovať, zahŕňajú škrobovú zeleninu, cestoviny, chlieb a čokoľvek, čo je veľmi sladké. Naopak by ste si mali dopriať listovú zeleninu, ryby, chudé mäso, orechy a vajcia.

Závery vychádzajú zo štúdie, ktorá skúmala, ako môžu ľudia najlepšie udržať chudnutie z dlhodobého hľadiska. Výsledky ukázali, že prechod z uhľohydrátov na rôzne skupiny potravín bol dobrý spôsob, si ako udržať nižšiu váhu.

David Ludwig, spoluautor štúdie, uviedol:

Štúdia skúmala 164 dospelých, ktorým sa už predtým podarilo stratiť 10 percent svojej telesnej hmotnosti. Dodržiavali stravu obsahujúcu buď 60, 40 alebo 20 percent sacharidov.

Výsledky ukázali, že ľudia s nízkosacharidovou stravou nakoniec spálili denne o 250 kalórií viac ako ľudia s vyšším obsahom sacharidov.

Cara Ebbelingová, prvá autorka štúdie, uviedla:

„Ak by tento účinok pretrvával - a my sme nespozorovali žiaden útlm v priebehu 10 až 20 týždňov - pretavilo by sa to na odhadovanú stratu hmotnosti 10 kg po troch rokoch...za predpokladu, že nedôjde k zmene príjmu energie.“