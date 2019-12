Prvý deň asanačných prác prešovskej bytovky ukončili, nezvestnú osobu nenašli

Bytovka je z jednej strany zbúraná v úrovni štyroch poschodí pod strechou. Väčšinu strechy asanovali a možné bezpečnostné riziko znížili minimálne o 70 percent. Na pondelkovom tlačovom brífingu to uviedol Jiří Raszka zo špecializovanej stavebnej firmy z Českej republiky. Podľa aktuálnych odhadov statika Jozefa Poláka bude potrebné zbúrať celú bytovku.

„Práce prebiehali úplne úžasne. Fakt sa za nás modlí celý Prešov,“ povedal Raszka s tým, že jediným vzniknutým problémom bolo malé prasknutie tesnenia na špeciálnej technike. „Vietor sa zdvihol až teraz ku koncu prác. Po dnešku sa mi uľavilo,“ uviedol.

Rozšírené ochranné zóny budú vytýčené aj naďalej. „Strecha tam už skoro nie je, ale ešte sú na nej nejaké veci, ktoré by vplyvom nejakého väčšieho vetra mohli uletieť,“ dodal. S prácami budú pokračovať aj v utorok (17. 12.). Kedy by mohli byť ukončené, odhadnúť nevedel.

Najväčšie obavy mal z vrchných trosiek a z ľahkých oceľových plechových konštrukcií, ktoré by mohol zdvihnúť vietor a tým spôsobiť veľké škody. Pondelkové práce ukončili po zotmení. „Operátor to skúsil v tme, mali sme cieľ dostať sa na úroveň, aby bola strecha bez tých vecí. Usúdil, že ďalej už nemôže ísť, že tam zle vidí a umelé osvetlenie nie je dostačujúce pre jeho prácu,“ vysvetlil Raszka.

Práce podľa neho realizovali v úvode pomaly zámerne, chceli dôkladne preskúmať miesto, kde by sa mohli nachádzať prípadné pozostatky doposiaľ nezvestnej osoby. Spolupracovali aj s policajným dronom, ktorý skontroloval každú miestnosť. „Týmto systémom sme nič nezistili, nič sme nevideli,“ skonštatoval.

Pripomenul, že vplyvom vetra sa do ovzdušia môžu dostať prachové častice. Obyvateľom preto neodporúča zbytočne vetrať či otvárať okná dokorán.

Statik Jozef Polák uviedol, že štyri horné poschodia boli degradované požiarom natoľko, že stavebný materiál sa rozsýpal a došlo aj k preťaženiu stropov. „Niektoré sa nám preborili až dole,“ povedal s tým, že aktuálne je stav kritický aj v spodných poschodiach. V tejto chvíli to podľa neho vyzerá tak, že bude potrebné zbúrať celú bytovku, čo aj odporúča. Situáciu budú vyhodnocovať aj v najbližších dňoch. Ako spresnil, percentuálna šanca, že bude obývateľná, sa znižuje každým dňom. Mieru poškodenia vedia zistiť až pri prácach. „Dnes sme pozerali, čo sa deje, ako sa ten materiál rozsýpal dotknutím panelov kliešťami. Zostala tam visieť len výstuž,“ povedal Polák.

V súvislosti s asanáciou bytového domu je mesto Prešov pripravené na všetky scenáre. Potvrdil to hovorca radnice Vladimír Tomek. „Situácia sa vyvíja podľa toho, ako odkrývajú jednotlivé časti budovy. Všetko je v súčinnosti s odborníkmi. Hneď, ako sa budeme dostávať nižšie, budeme mať aktuálne informácie od statikov. Na základe toho budeme postupovať,“ informoval s tým, že s búracími prácami chcú pokračovať kontinuálne, v súčinnosti s českou firmou. „Nie je dôvodná obava na to, že by sme niekde v polovici zastali, a že ak bude potrebné pokračovať, že sa tie práce odsunú na nejaký iný termín,“ ubezpečil Tomek.

Výbuch plynu a následný požiar v 12-podlažnej bytovke na Mukačevskej ulici 7 na prešovskom sídlisku 6. decembra neprežilo sedem ľudí, jedna osoba je naďalej nezvestná. Bytovka je zničená, svoje domovy museli dočasne opustiť aj obyvatelia viacerých okolitých domov.