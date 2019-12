Video: Muž pleskol reportérku počas živého prenosu, úrady muža obvinili

Počas maratónu v americkom meste Savannah došlo k incidentu, pri ktorom muž pleskol reportérku miestnej televízie po zadku počas živého vstupu. Úrady ho následne obvinili zo sexuálneho obťažovania.

Štyridsaťtriročný Thomas Callaway udrel reportérku Alex Bozarjian po zadku v čase, keď okolo nej prebiehal spolu s ďalšími súťažiacimi. Bozarijanová po incidente vyzerala očividne v šoku.

Check out this jerk smacking a @WSAV reporter's ass live on air. And sorry, that's my kiddo making horribly timed weird noises in the background. pic.twitter.com/6tzi6P1Jbo