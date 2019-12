Žiga: Slovensko je na plynovú krízu pripravené, zásoby plynu má na 3 mesiace

Zásobníky sú naplnené na 95 %, čo by malo stačiť približne na tri mesiace. Povedal to v pondelok po rokovaní plynárenských spoločností s Ministerstvom hospodárstva SR šéf rezortu hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD). Rokovania Ruska a Ukrajiny o novej desaťročnej zmluve na dodávku a tranzit plynu pokračujú, no zatiaľ nie je isté, či krajiny nový kontrakt uzatvoria ešte v tomto roku.

Oproti situácii z roku 2009, keď plyn netiekol na Slovensko dva týždne, je podľa Žigu situácia podstatne odlišná. Zhruba 1,5 milióna odberateľov plynu sa môže spoľahnúť na sieť podzemných zásobníkov s celkovou kapacitou viac ako štyri miliardy kubických metrov (m3) plynu. V súčasnosti je v týchto zásobníkoch pre zásobovanie Slovenska uskladnených 2,26 miliardy m3 plynu, pričom denná spotreba je okolo 25 miliónov m3. Zvyšnú kapacitu zásobníkov si podľa Žigu prenajímajú súkromné spoločnosti.

Ministerstvo s plynármi zvažovali podľa šéfa rezortu štyri varianty vývoja dodávok plynu od ich pokračovania až po úplné zastavenie. „Najbližšie tri mesiace vieme určite veľmi bezpečne zásobovať aj domácnosti, aj priemysel. Myslím si, že môžeme povedať, že celú vykurovaciu sezónu by malo byť Slovensko v bezpečí,“ povedal Žiga.

Slovensko sa môže v prípade krízy spoľahnúť na náhradné prepravné trasy, ktorými sú reverzné prepojenie s Českou republikou, prepojenie s Rakúskom a už niekoľko rokov má Slovensko plynovodné prepojenie aj s Maďarskom. Reverzná kapacita plynovodu spoločnosti Eustream zo západu na východ je väčšia, ako je najvyššia denná spotreba na Slovensku v zimných mesiacoch.