Takýto je skutočný rozdiel medzi hnedými a bielymi vajcami

Málokto sa pri nakupovaní zamýšľa nad tým, či si vyberie radšej hnedé alebo biele vajcia. Ľudia sa skôr orientujú v závislosti od cien a niekedy aj krajiny pôvodu. Všetci sme si už ale všimli, že niekedy kupujeme vajcia s hnedou škrupinou, inokedy s bielou. Je v nich okrem sfarbenia nejaký rozdiel?

Niektorí ľudia si myslia, že hnedé vajcia sú „prirodzenejšie“, z čoho automaticky usudzujú, že sú aj zdravšie. K takémuto záveru zrejme mnohí dospeli vďaka tomu, že napríklad hnedá ryža alebo tmavé pečivo sa považuje za zdravšie alternatívy bežnej verzie. V prípade vajec ale nemôžeme hovoriť o takomto rozdiele.

Vajcia získavajú rôzne farby vďaka genetike. Rôzne druhy sliepok kladú rôzne druhy vajec – napríklad plemeno bielych leghornských sliepok kladie biele vajcia. Šedé plymutky a sliepky plemena Rhode Island Red (roudajlendky) zas znášajú hnedé vajcia.

V obchode sa najčastejšie dostanete práve k bielym a hnedým vajciam, ale niektoré druhy sliepok kladú aj nie celkom bežne sfarbené vajíčka, napríklad svetlomodré alebo svetlozelené.

Ak by ste sa ocitli v zoo alebo na farme s niekoľkými druhmi sliepok, ľahko rozoznáte, ktorá znáša aké vajcia. Stačí sa pozrieť na ich ušné lalôčiky. Na boku hlavy sliepky si môžete všimnúť malé otvory s prečnievajúcou kožou naspodku. Jej sfarbenie vám prezradí, akú farbu bude mať vajce, ktoré sliepka znesie.

Keďže škrupina vajca sa skladá prevažne z vápnika, každé vajce v tele sliepky je zo začiatku biele. Práve vďaka vápniku je škrupina dostatočne pevná na to, aby dovnútra neprepustila baktérie.

Vajce sa sfarbuje až vďaka pôsobeniu pigmentov v slepačej maternici. Hnedé sfarbenie získava vďaka pigmentu protoporfyrínu IX, ktorý sa nachádza v zlúčenine, ktorá dodáva krvi červenú farbu – héme. Čím neskôr sa pigment uvoľní, tým belšie je vnútro škrupiny. Hnedé a biele škrupiny sú znútra vždy biele, ale modré škrupiny sú naopak vždy modré aj znútra, pretože k uvoľneniu pigmentov dochádza neskôr.

Na farbu vajca vplýva aj prostredie, strava a úroveň stresu, ktorému je sliepka vystavená. Tieto faktory vedia ovplyvniť odtieň škrupiny, ale nie jej celkovú farbu. Sliepka po celý život kladie vajcia rovnakej základnej farby.

Chutia inak?

Výživa a prostredie dokážu okrem farby vajca ovplyvniť aj jeho nutričnú hodnotu. Všetky vajcia bez rozdielu farby sú bohaté na vitamíny, minerály a bielkoviny. Viaceré štúdie ale potvrdili, že sliepky, ktoré majú možnosť vychádzky na čerstvom vzduchu, kladú vajcia s 3-4-násobným obsahom vitamínu D ako tie, ktoré sa chovajú v klietkach. Zároveň sliepky, ktoré jedia napríklad stravu bohatú na omega-3 mastné kyseliny, znášajú vajcia s vyšším obsahom tejto látky. Platí to aj o iných prospešných živinách.

Čo sa týka chuti, hnedé a biele slepačie vajcia chutia v podstate rovnako. Chutnejšie sú ale vajcia tých sliepok, ktoré sú kŕmené potravou s vysokým obsahom tukov. Strava s obsahom omega-3 mastných kyselín ale zapríčiňuje rybaciu chuť vajec.

Najväčší rozdiel, aký je medzi hnedými a bielymi vajcami, je podľa vedcov hmotnosť a pevnosť škrupiny. Hnedé vajcia majú ťažšiu škrupinu s vyššou odolnosťou ako biele.

Existuje aj ďalší rozdiel medzi hnedými a bielymi vajcami, ktorý by mohol konzumenta zaujať, a to je cena. V obchode si môžete všimnúť, že hnedé vajcia sú väčšinou o čosi drahšie ako biele, a môže za to plemeno sliepky, aká ich zniesla. Sliepky, ktoré znášajú hnedé vajcia, sú vo všeobecnosti väčšie ako tie, ktoré znášajú biele vajcia, a teda spotrebujú viac potravy. Reťazcom sa však tento rozdiel v posledných rokoch darí zotierať.