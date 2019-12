Kalavská: Jednotku by som dala hlavne svojim spolupracovníkom

Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) zhodnotila, že by pomyslenú "jednotku" za vykonanú prácu na Ministerstve zdravotníctva (MZ) SR dala hlavne svojim spolupracovníkom. Sama pred pár dňami komentovala, že pri "konečnom odpočítavaní" sa nebude mať za čo hanbiť. "Sám človek toho však toho veľa neurobí. Ale samozrejme, minister je ten, kto dáva víziu a rozhoduje," zhodnotila pre TASR.

„Môj tím, veľa ľudí, ktorí pracujú na ministerstve, sú naozaj odborníci a pracovití ľudia. My sme sa naozaj snažili niečo zlepšiť pre zdravotníctvo, vždy sme boli orientovaní na výsledok a aby po nás bolo niečo vidieť. Preto si myslím, že by sme si zaslúžili jednotku,“ vysvetlila.

Tvrdí, že jej ambíciou bolo predložiť určitý koncept, „niečo veľké, víziu“. Tú mala predstavovať práve reforma nemocníc. Uviedla, že aj jej neprijatie bolo jedným z dôvodov, prečo sa rozhodla podať demisiu. „Chýba tu vízia, chýba smerovanie. Mnoho sme ponúkli, nadreli sme sa na tom, ale potom to nebolo prijaté,“ povedala Kalavská s tým, že sa hovorí o tom, že Slovensko má vysoký počet odvrátiteľných úmrtí, málo lekárov, je neefektívne či má škaredé ambulancie. „Mala som nástroj, mala som plán. Môžete riadiť rezort, keď máte kompetencie a keď dokážete presadiť reformy,“ tvrdí. Do šéfovania rezortu by však išla opäť aj po skúsenostiach, ktoré má.

Veľmi pozitívne vníma spätnú väzbu na svoju prácu. Myslí si, že sa jej podarilo vykonať v rezorte zdravotníctva veľa vecí. „Dúfam, že nazeranie na rezort zdravotníctva je iné, ako pred niekoľkými rokmi,“ nádeja sa, pričom poukázala na to, že financie, ktoré rezort mal, sa snažili efektívne využívať.

„Investovali sme 240 miliónov eur z kapitálových výdavkov do obnovy techniky, do prístrojového vybavenia, rekonštrukcií, modernizácií. Padli zásadné rozhodnutia, čo sa týka Rázsoch či Detenčného ústavu v Hronovciach. Urobili sme zmeny vo vzdelávaní. Kedysi, keď sa kúpil jeden CT prístroj, padali ministri. Naše nákupy sú veľmi efektívne. Aj v rámci revízie výdavkov sme dostali hodnotenie ako najlepšie ministerstvo. My máme druhú revíziu výdavkov, niektoré ministerstvá nezačali ešte ani prvú,“ vymenovala s dôvetkom, že snáď už zdravotníctvo nie je považované „za čiernu dieru“.

Za jeden z najväčších úspechov považuje Kalavská to, že sa ministerstvu podarilo zaviesť celoplošný skríningový program. „Niekoľko rokov sme sa pozerali na to, že ľudia tu zbytočne umierajú na rakovinu, ktorá je preventabilná, respektíve liečiteľná. Nikto s tým nič nerobil,“ zhodnotila.

Praje si, aby ľudia reagovali a išli na preventívne prehliadky. „Tento rok sme spustili organizované pozývacie skríningy – skríning rakoviny hrubého čreva a konečníka, prsníka a krčka maternice. Česká republika napríklad pri skríningu rakoviny prsníka začínala s piatimi či šiestimi mamografickými pracoviskami, a to je ich dvakrát toľko, ako u nás. My na Slovensku so 16,“ komentovala Kalavská. Poukázala na to, že pacientky pri skríningu rakoviny prsníka posielajú na vybrané preverené pracoviská s kvalitnou prístrojovou technikou a vyškoleným personálom či dvojitou kontrolou snímku a manažmentom pacientky až po liečbu.

Pilotný skríning považuje šéfka rezortu za úspešný, ale nebráni sa tomu, aby „vychytal detské chyby“. Programy je však potrebné ďalej rozvíjať a vylepšovať. Hrdá je napríklad aj na Národný onkologický program, či na mobilnú aplikáciu, ktorá pacientovi s infarktom myokardu či mozgovo-cievnou príhodou pomáha rýchlejšie sa dostať do centra, kde mu vedia pomôcť.

„Viete, ja za veľký úspech považujem aj to, že sa začalo hovoriť o veľkej reforme, o stratifikácii. O nejakej zmene, ktorá potrebuje prísť, aby sa nastavili parametre a pravidlá. To je jedno, že som to ja nedokázala. Myslím, že verejnosť je už na to pripravená. Ďalší minister bude mať o to ľahšie pôsobenie, že táto zmena možno bude prijatá,“ komentovala.

Hovorí tiež, že už nie je tou „Andreou Kalavskou“ spred dvoch rokov, aj keď jej podstata sa nezmenila. „Som ostrieľanejšia, skúsenejšia. Podstata zostáva tá istá. Tá naivita stále zostáva. Myslím tým, že stále verím v dobro. Keď to je pre niekoho naivita, ja budem veľmi rada taká,“ uzavrela.