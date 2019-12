Sudca Lindtner vysvetľoval pred komisiou Súdnej rady komunikáciu s Kočnerom

Nie je zakázané, aby sudca v rámci súkromných rozhovorov komentoval veci, ktoré sa realizujú v prípravnom konaní. Pred novinármi to uviedol sudca David Lindtner, ktorý v pondelok pred osobitnou komisiou Súdnej rady SR vysvetľoval okolnosti svojej komunikácie s Marianom K.

Na otázku, či ľutuje svoju komunikáciu s Marianom K., Lindtner odpovedal, že človek by mal ľutovať len to, čo neurobil. „Každá vec, ktorá sa stane, či už je negatívna alebo pozitívna, posúva človeka do inej roviny a ukazuje mu správnu cestu. (...) Pre mňa je aj táto skúsenosť, ktorá sa udiala, darom, aby som išiel cestou, ktorú považujem za správnu,“ doplnil.

V súčasnosti má Lindtner prerušený výkon funkcie sudcu a tiež sa vzdal funkcie predsedu Okresného súdu Bratislava III. Novinárom tiež povedal, že nedokázal predpokladať, ako bude túto komunikáciu vnímať verejnosť a ako sa začne prezentovať.

„Zastávam jeden zásadný názor a postoj, a to rešpekt k ústave. Pre mňa je jednou z hlavných ústavných zásad princíp prezumpcie neviny,“ uviedol Lindtner v súvislosti s tým, či je hodné sudcu, aby poskytoval poradenstvo človeku, ktorý je podozrivý z trestných činov. Dodal, že to však ponechá na vyhodnotenie komisie.

„Sudca má zakázané verejne komentovať veci, ktoré sa realizujú na súde, čiže nie je zákonom zakázané, aby v rámci súkromných rozhovorov komentoval veci, ktoré sa realizujú v prípravnom konaní,“ uviedol k okolnostiam svojej komunikácie s Marianom K.

Lindtner tiež novinárom povedal, že dôveru 99 percent ľudí, ktorých si váži, nestratil. „Doposiaľ som požíval vysokú mieru dôvery, najmä vo vzťahu k rozhodnutiam. Moje rozhodnutia neovplyvnil jeden z desiatok alebo stoviek sociálnych kontaktov. To znamená, že tam nie je žiadna príčinná súvislosť medzi mojím spravodlivým, čestným a zákonným rozhodovaním a tým, že som mal nejaký kontakt s kýmkoľvek,“ uviedol.