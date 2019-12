SaS pristúpila k paktu opozičných strán o neútočení

Predseda SaS Richard Sulík označil za kľúčový bod dohody to, že všetky strany vylúčili spoluprácu so Smerom, SNS a ĽSNS. „Tým, že je to teraz aj v dohode napísané čierne na bielom, schválené príslušnými orgánmi, má to najvyššiu možnú záväznosť,“ vyhlásil.

„Som rád, že sme sa posunuli zase o kúsok ďalej,“ skonštatoval líder KDH Alojz Hlina. Podľa lídra koalície PS-Spolu Michala Trubana je dohoda jedným z dôkazov toho, že strany dokážu spolupracovať. Dôležité je podľa neho tiež chodiť medzi ľudí a presvedčiť ich, že sa neboja zodpovednosti.

Predseda strany Za ľudí Andrej Kiska rovnako považuje podpísanie dohody za dôležitý signál pre voličov. „Sme pripravení byť jednotnou, silnou, stabilnou alternatívou a sme pripravení po 29. februári prevziať zodpovednosť za našu krajinu,“ povedal.

Lídri sú otvorení tomu, aby sa k dohode pridal aj Igor Matovič s hnutím OĽaNO. S ďalšími stranami podľa Trubana zatiaľ nerokujú.

Ako prví dohodu podpisovali v lete kresťanskí demokrati s koalíciou Progresívne Slovensko (PS)-Spolu, k dohode sa pridala neskôr aj strana Za ľudí.

Dohoda o neútočení obsahuje dva konkrétne záväzky. Strany sa dohodli na vzájomnom neútočení v predvolebnej kampani. Chcú tiež hľadať prienik v programových prioritách budúcej vlády. Neskôr sa do obsahu dohody pridalo aj vylúčenie povolebnej spolupráce so Smerom-SD, SNS a extrémistami.