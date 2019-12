6 dôvodov, prečo by ste nemali spávať na pravom boku alebo na bruchu

Nesprávna spánková poloha dokáže vyvolať aj také zdravotné komplikácie, ako je pálenie záhy alebo chronická bolesť chrbta. Spánok pritom nie je vždy len o tom, aby sme sa cítili čo najpohodlnejšie. Dôležité je skôr vyhovieť telu a dopriať mu čo najzdravší pocit.

Spánok zaberá podstatnú časť nášho života, a týchto 6 dôvodov vás presvedčí o tom, že sa neoplatí pokaziť si ho spávaním na pravom boku alebo na bruchu.

1. Pálenie záhy

Spánok na pravom boku, na bruchu a niekedy aj na chrbte zapríčiňuje alebo zhoršuje reflux žalúdočnej šťavy. K refluxu dochádza vtedy, keď chlopňa, ktorá bráni prechodu žalúdočnej kyseliny zo žalúdka do pažeráka, nefunguje správne a kyselina tak dráždi ďalšie časti tráviacej sústavy.

V dôsledku refluxu vzniká pálenie záhy, nepohodlie, chuť kyseliny v ústach, zápach z úst a niekedy bolesť hrudníka.

Aká poloha tomu zabráni: Pálenie záhy zmierni spánok na ľavom boku s vyššie podopretou hlavou. Pri takomto spánku sa žalúdok nachádza v polohe, ktorá zabraňuje úniku kyseliny do pažeráka.

2. Poškodenie chrbtice

Spánok na pravom boku zhoršuje chronickú bolesť chrbta, pretože sa tým vyvíja extrémny tlak na chrbticu. Keďže pre chrbát táto poloha nie je prirodzená, počas noci alebo ráno môžete cítiť stŕpnutie v tejto časti tela.

Aká poloha tomu zabráni: Pri bolesti chrbta je ideálne spávať na chrbte, ale ak neviete zaspať inak ako na boku, spravte aspoň niečo preto, aby táto poloha bola o čosi zdravšia a medzi nohy a pod hlavu si umiestnite 2 veľké vankúše.

3. Chronická bolesť krku

Ak spávate na bruchu, musíte si otáčať hlavu nabok, aby sa vám dalo dýchať. Takáto spánková poloha vedie k rozvoju chronickej bolesti krku, ktorú má na svedomí s tým súvisiace poškodenie platničiek medzi stavcami.

Aká poloha tomu zabráni: Najprirodzenejšia spánková poloha pre telo aj krk je spánok na chrbte. Táto pozícia sa odporúča aj pacientom s artritídou, pričom pod krkom by sme mali mať zvýšenú oporu napríklad vo forme penového vankúša. Ak chcete krk celkom odbremeniť, môžete si položiť vankúše aj pod obidve ruky.

4. Nadmerný tlak na bábätko

Ak ste v šťastnom očakávaní, mali by ste si spánkové polohy starostlivo vyberať – nielen pre zdravie bábätka, ale aj pre to vaše. Zaručene by ste sa mali vyhnúť spánku na bruchu, ktorý kladie na chrbticu nadmernú záťaž. Táto poloha neprospieva ani bábätku, ktoré sa v maternici nedokáže voľne pohybovať.

Aká poloha tomu zabráni: Tehotné ženy by podľa lekárov mali spávať na ľavom boku. V tejto polohe sa zrýchľuje cirkulácia krvi a zabezpečuje sa tak dostatok kyslíka pre matku aj dieťa.

5. Vrásky na tvári

Pri spánku na bruchu alebo na boku musíte počítať s tým, že sa vám tvár bude z jednej strany vždy dotýkať vankúša. Takýto tlak na tvár po čase vyústi do vzniku vrások a ich prehĺbenia.

Aká poloha tomu zabráni: Ak sa chcete vyhnúť vráskam, najlepšie urobíte, keď budete spávať na chrbte. Tvár pri tejto polohe nie je zatlačená do vankúša, póry môžu voľne dýchať a nič vás pritom netlačí.

6. Zbytočný tlak na prsia

Spánku na bruchu by sa mala vyhnúť každá žena. V tejto pozícii totiž vyvíjate zbytočný tlak na prsia, v dôsledku čoho sa môžete stretnúť s bolesťami hrudníka alebo sťaženým dýchaním. Ak zas spávate na boku, pripravte sa na to, že vám prsia rýchlo ovisnú – kvôli neprekonateľnej sile gravitácie.

Aká poloha tomu zabráni: Prsia sú najviac uvoľnené pri spánku na chrbte. Vyhnete sa tak aj zbytočnému tlaku na hrudník.