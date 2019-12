Prieskum: Z rodín postupne miznú tradičné vianočné zvyklosti

Vianoce už v mnohých rodinách nie sú tým, čím bývali v minulosti. Viaceré tradičné činnosti upadajú postupne do zabudnutia. Kedysi neodmysliteľné pečenie domácich koláčov sa zachovalo u necelej polovice domácností, mnohé si ich radšej objednajú.

Domácu vianočnú výzdobu má v súčasnosti len šesť z desiatich rodín a veľké predvianočné upratovanie sa týka len tretiny ľudí. Množstvo Slovákov navyše túži stráviť Vianoce mimo domova. Predovšetkým mladí ľudia by boli radšej u priateľov, štyridsiatnici zase na chalupe a hlavne obyvatelia väčších miest by uprednostnili pobyt v zahraničí. Vyplýva to z prieskumu agentúry STEM/MARK pre Home Credit Slovakia.

Scenár sviatkov bez tradičnej vianočnej výzdoby domácností, pečenia medvedích labiek či vanilkových rožtekov, ale aj bez veľkého predvianočného upratovania bol kedysi nepredstaviteľný, no dnes to takto vyzerá v nejednej slovenskej domácnosti. Vianočné pečivo si vlastnoručne pripraví tento rok len 45 % Slovákov. Ostatní si ho buď kúpia v obchode, objednajú u cukrárov, alebo budú jednoducho bez neho. Taktiež v minulosti neodmysliteľnú vianočnú výzdobu nebudú mať podľa prieskumu tento rok štyri z desiatich domácností. V móde už prestáva byť aj veľké predsviatočné upratovanie.

„Do generálneho upratovania sa chystala pustiť len tretina slovenských rodín. Tu sú navyše zaujímavé rozdiely. Kým v prípade vysokoškolákov pravidelne pred Vianocami upratuje šesť z desiatich, v prípade ľudí bez maturity je samozrejmosťou veľké upratovanie len pre jednu tretinu,“ približuje výsledky prieskumu analytik trhu Jaroslav Ondrušek zo zadávateľskej spoločnosti.

Na druhej strane, viac ako polovica Slovákov neváha každoročne navštevovať vianočné trhy, mnohí z nich sú dokonca ochotní každoročne za nimi cestovať. Z mladých ľudí do 25 rokov si vianočné trhy nechá ujsť iba tretina. U starších ľudí je však záujem podstatne nižší. Zo šesťdesiatnikov sa na trhy vyberú len štyria z desiatich.

Výsledky prieskumu ukazujú, že nielen pečenie vianočných zákuskov, pokiaľ sa ešte v rodinách zachovalo, je doménou žien. Aj pravidelné nakupovanie darčekov pod stromček nechajú mnohí muži radšej na svoje polovičky. „Každoročne totiž darčeky nakupuje približne 70 % mužov, no u žien je to až 90 %,“ objasňuje Ondrušek.

Ukazuje sa, že časť Slovákov si až tak nepotrpí na tradície. Nakoniec však vo väčšine prípadov budú na Štedrý deň spolu s rodinou. „Treba si uvedomiť, že darčeky nie sú tou najdôležitejšou časťou Vianoc. Preto je vždy vhodné si premyslieť, či je naozaj nutné sa pre ne zadlžovať. Určite neodporúčame brať si úver na darčeky. Treba si zvážiť, či čas splácania pôžičky úveru nie je omnoho dlhší ako chvíle, počas ktorých si darček bude niekto naozaj užívať. Ak sa počas sviatkov napríklad pokazí televízor, môžete si ho kúpiť na splátky, no pod stromček je určite lepšie nadeliť namiesto úveru radšej úsmevy a pohodu,“ radí ombudsman klientov spoločnosti Miroslav Zborovský.