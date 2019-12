ZSSK posilňuje dopravu. Národný dopravca vypraví 4 mimoriadne rýchliky

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) počas vianočných a novoročných sviatkov vypraví okrem iného celkom 29 vlakov, z toho sú 4 mimoriadne rýchliky a 25 posilových vlakov. Zároveň budú podľa technických možností jednotlivých vlakov posilnené aj niektoré pravidelné vlaky kategórie IC, Ex, R, RR. Mimoriadny vlak R 11609 (Bratislava hl. st. 13.49 h – Košice 19.46 h) pôjde v piatok 20. decembra a v piatok 3. januára. Mimoriadny vlak R 11610 (Košice 14.14 h – Bratislava hl. st. 20.16 h) bude vypravený v stredu 1. januára a v utorok 7. januára. Cestovný poriadok mimoriadnych rýchlikov a informácie o posilových vlakoch nájdete tu: https://www.zssk.sk/aktuality/zssk-pocas-vianoc-a-noveho-roka-posilni -dopravu/.

Cestovné lístky a miestenky ZSSK odporúča zabezpečiť si v dostatočnom časovom predstihu. Zakúpiť si ich možno nielen v pokladniciach ZSSK, ale aj pohodlne prostredníctvom nového responzívneho e-shopu ZSSK alebo cez mobilnú aplikáciu Ideme vlakom, ktorá je dostupná pre Android aj iOS.

Vlaková doprava je nielen ekologická, ale zároveň predstavuje vhodný spôsob, ako sa vyhnúť dopravným zápcham a taktiež ide o najbezpečnejší typ dopravy. ZSSK len počas minuloročných zimných sviatkov (21. 12. 2018 – 7. 1. 2019) prepravila 1.672.678 cestujúcich. Počas týchto dní národný dopravca vypravil celkom 24.144 vlakov, pričom do cieľovej stanice prišlo načas (to zn. meškanie do 5 minút vrátane) až 22.589 spojov (93,6 %) a meškanie nad päť minút zaznamenalo iba 1555 vlakov (6,4 %). Priemerné meškanie všetkých „sviatočných" vlakov bolo 1,09 minúty.

Informáciu TASR poskytol riaditeľ odboru komunikácie a hovorca ZSSK Tomáš Kováč.