S asanáciou bytovky poškodenej výbuchom plynu začnú v pondelok

"Zdevastovanú bytovku budú likvidovať pomocou špeciálneho stroja so 68-metrovým ramenom, vďaka čomu bude môcť odstraňovanie panelov prebiehať v dostatočne bezpečnej vzdialenosti od bytového domu," informoval v nedeľu hovorca prešovskej radnice Vladimír Tomek.

Predpokladaný čas začiatku asanácie je približne o 8.30 h. Ako prvé je potrebné odstrániť najvyššie poschodia, ktoré zostali po výbuchu najpoškodenejšie. Nepôjde však o klasickú demoláciu, ale o záchranné práce s cieľom odstránenia následkov výbuchu a požiaru.

Pracovníci špecializovanej stavebnej firmy chcú od začiatku postupovať obzvlášť opatrne, keďže ide o likvidáciu budovy, ktorá je značne poškodená. „Rozhodli sa preto prijať viacero bezpečnostných opatrení, pomocou ktorých chcú eliminovať akékoľvek riziká súvisiace s odstraňovaním jednotlivých častí bytovky. V spolupráci so statikmi vytýčili bezpečnostné zóny, do ktorých počas asanačných prác nebudú mať prístup žiadni ľudia. Priestor v okolí bytovky číslo 7, ktorý je v súčasnosti oplotený a strážený, sa preto z bezpečnostných dôvodov čiastočne rozšíri,“ uviedol Tomek.

Mesto ďalej informovalo, že obyvatelia Mukačevskej ulice z vchodov číslo 3, 5, 9, 11 a 13 sa z dôvodu bezpečnosti počas asanačných prác nemôžu zdržiavať vo svojich bytoch. V pondelok do 8.00 h preto všetci ľudia žijúci v týchto vchodoch musia opustiť svoje byty. Presné pokyny nájdu aj na vchodových dverách do svojich bytových domov, na webstránke mesta Prešov a na webstránke spoločnosti Spravbytkomfort. Na dodržiavanie týchto pokynov budú dohliadať príslušníci mestskej polície. „Záchytným miestom pre ľudí, ktorí cez deň nemajú kam ísť, bude Denné centrum Družba na Sídlisku III. Obyvatelia vchodov číslo 3, 5, 11 a 13 sa môžu od 17.00 h vracať späť do svojich bytov. Tieto pokyny platia pre pondelok 16. decembra a utorok 17. decembra. Ďalšie pokyny pre obyvateľov Mukačevskej ulice, týkajúce sa nasledujúcich dní, budú priebežne aktualizované na uvedených webstránkach,“ oznámil hovorca.

Od začiatku asanačných prác budú v pohotovosti záchranári a pracovníci elektrární aj plynární, ktorí sa budú nachádzať v dostupnej vzdialenosti od poškodenej bytovky a budú pripravení v prípade potreby zasiahnuť. Polícia SR zakazuje všetkým obyvateľom mesta Prešov vstup na strechy akýchkoľvek budov v meste s cieľom pozorovania, dokumentovania, fotografovania alebo nakrúcania priebehu asanačných prác na bytovom dome číslo 7 na Mukačevskej ulici. Priestor bude monitorovaný policajným dronom a v prípade porušenia tohto zákazu budú občania zákonne sankcionovaní.

Zástupcovia špecializovanej stavebnej firmy, ktorá bude vykonávať asanačné práce, žiadajú širokú verejnosť a médiá, aby ich od pondelkového rána nekontaktovali, aby sa mohli v plnej miere venovať práci.

Výbuch plynu a následný požiar v 12-podlažnej bytovke na prešovskom sídlisku si 6. decembra vyžiadal najmenej sedem obetí, jedna osoba je stále nezvestná. Bytovka je zničená a svoje domovy museli dočasne opustiť aj obyvatelia viacerých okolitých domov.