Vlhová dosiahla prvé víťazstvo v sezóne: "Konečne"

Vo švajčiarskom St. Moritzi zdolala vo finále Švédku Annu Swennovú-Larssonovú o dve stotiny sekundy a pripísala si jubilejné desiate prvenstvo v pretekoch SP, z toho druhé v paralelnom slalome, v ktorom sa tešila aj 1. januára 2019 v nórskom Osle. V súboji o tretie miesto Rakúšanka Franziska Gritschová prekonala Slovinku Metu Hrovatovú.

„Som veľmi, veľmi šťastná, lebo som mala náročné obdobie. Kopec bol perfektne pripravený a zvíťazila som, takže som rada. V St. Moritzi to mám veľmi rada, v nedeľu tu bolo všetko ideálne. Išla som na hranici mojich možností a nakoniec som bola rýchlejšia,“ povedala Slovenka v prvej televíznej reakcii.

Dvadsaťštyriročná Vlhová vynechala v sobotu super-G pre zdravotné problémy s holennou kosťou, no o deň neskôr si už štart nenechala ujsť. Patrila k najväčším favoritkám na víťazstvo, keďže americká líderka celkového poradia seriálu Mikaela Shiffrinová absentovala a sústredila sa na utorňajší obrovský slalom vo francúzskom Courcheveli. Slovenka potvrdila svoju úlohu už v predpoludňajšej kvalifikácii, keď dosiahla v súčte dvoch jázd čas 50,59 a o tri stotiny sekundy predstihla Rusku Jekaterinu Tkačenkovú. Tretí najlepší výsledok si pripísala Nemka Lena Dürrová, ktorá zaostala o 0,17 s.

Do vyraďovacej časti postúpilo 32 najlepších lyžiarok z kvalifikácie a Vlhová si v prvom kole, ktoré sa ako jediné išlo na dve jazdy, zmerala sily s Holanďankou Adrianou Jelínkovou. Od začiatku sa prezentovala typickým agresívnym štýlom, pri ktorom si rukami pomáhala s rozrážaním bránok. Jej súperka nedokončila prvú jazdu a Slovenka mala polsekundový náskok, ktorý si bez problémov postrážila aj po výmene dráh. Od osemfinále sa bojovalo už len na jednu jazdu, Vlhová sa stretla s Nórkou Kristin Lysdahlovou a prekonala ju o viac než polsekundy. Štvrťfinálový duel s Kanaďankou Laurence St-Germainovou bol o čosi vyrovnanejší, ale Slovenka sa v závere odpútala a uspela o tri desatiny. Medzi elitným kvartetom nastúpila Vlhová proti Hrovatovej, ktorá v červenej dráhe začala rýchlo, musela však ísť na maximálne riziko, chyba po prvom skoku ju ešte nestála šance, ale prišlo väčšie zaváhanie a Vlhová si zabezpečila 28. pódium v kariére SP, z toho piate v paralelnom slalome.

Vo veľkom finále súperila v modrej dráhe proti Swennovej-Larssonovej. Švédka odštartovala lepšie, počas celej jazdy išli obe takmer narovnako a Vlhová si veľmi tesne vybojovala premiérový triumf v tejto sezóne. Vo SP zvíťazila prvýkrát od 8. marca, keď sa jej to podarilo v obrovskom slalome v Špindlerovom Mlyne v Česku. „Konečne sa mi podarilo zvíťaziť v tejto sezóne. Mala som ťažké chvíle uplynulé dva, tri týždne. Od rána som sa cítila dobre, môj tím skvele pracoval, dali sme do toho všetko. Červená trať bola rýchlejšia, ale záverečné dve jazdy som išla v modrej. Vo finále som do toho dala maximum. Vnímala som, že som trocha pozadu, preto som išla naplno,“ povedala Vlhová pre RTVS.