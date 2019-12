Danko tvrdí, že po vražde Kuciaka chcel predčasné voľby

Povedal to v nedeľnej politickej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12.

Zdôraznil, že mohol položiť vládu Roberta Fica aj Petra Pellegriniho (Smer-SD). „Rozhodol som sa vo vláde ostať,“ komentoval predseda Národnej rady (NR) SR. Uviedol, že jedným z dôvodov, prečo sa rozhodol ísť do spoločnej vlády so stranou Most-Híd, bolo to, aby spoločne postavili hrádzu proti extrémizmu.

Predseda SaS Richard Sulík však komentoval, že, paradoxne, práve za tejto vlády extrémisti zosilneli najviac. Predseda národniarov sa však ohradil, že v tomto smere „má čisté svedomie“.

Sulík tiež avizoval, že v pondelok (16. 12.) sa liberáli pripoja k predvolebnej dohode o neútočení s mimoparlamentnými Progresívnym Slovenskom (PS)-Spolu, KDH a Za ľudí. „To, že nespravíme predvolebnú koalíciu, neznamená, že sa nevieme dohodnúť. SaS spravila všetko pre to, aby to tak bolo,“ dodal.