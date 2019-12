Danko: Koaličný partner za stolom je Robert Fico

Povedal to v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike. Podľa jeho slov nemôže niečo iné hovoriť Fico a niečo iné premiér Peter Pellegrini (Smer-SD).

„Ja som mal veľmi ťažkú situáciu medzi Pelegrinim a Ficom,“ povedal šéf národniarov. Poukázal na to, že premiér a predseda Smeru-SD mali viackrát odlišné názory v rôznych otázkach. „Robert Fico mi musí povedať, že basu a kľúče od miešačky drží Peter Pellegrini a budem sa pýtať Pellegriniho. Ale nemôže jeden deň hovoriť niečo iné Fico a iné Pellegrini,“ komentoval s dôvetkom, že Pellegrini je premiérom aj vďaka nemu.

Tiež skonštatoval, že to, čo robil Smer-SD posledné štyri mesiace, bolo „nešťastné“. „To, že to tam huplo medzi nimi, je zrejmé,“ komentoval. Podľa Danka si predseda vlády „veľmi rýchlo zvykol na určité maniere“. Pýta sa preto, kto bude jeho partnerom. „To bude strašná zmena v Smere-SD, ak sa to dostane k stavu, že nebude platiť slovo Roberta Fica,“ mieni.

Danko na adresu ďalšieho koaličného partnera, predsedu Mosta-Híd Bélu Bugára, povedal, že ho oklamal. „Keď ja niečo poviem na Bugára, že ma oklamal, tak ma oklamal. Pretože chcel národnostné školy, za to mi zrušil ministerstvo cestovného ruchu a športu. Za to mi zrušil rekreačné poukazy pre všetkých. Za jeden zákon, ktorý sme mu my stopli, mi päťkrát, žiaľbohu, ublížil,“ poznamenal.

Za nebezpečné považuje to, že mladí ľudia inklinujú k ĽSNS. „Rusko na Kotlebu kašle, ĽSNS neuznáva,“ tvrdí Danko.

Uviedol tiež, že poradie na volebnej kandidátke veľmi nemenil. „Sú to ľudia, ktorí boli so mnou v dobrom aj v zlom,“ dodal s dôvetkom, že SNS je jedinou stranou, z ktorej nikto neodišiel.

Danko tiež vyslovil svoju obavu z toho, že politika je stále „teatrálna“. Prisľúbil, že ak bude vo vláde aj po voľbách v roku 2020, postará sa o všetkých. Komentoval, že vďaka opatreniam, ktoré zaviedla SNS, si „učitelia hladkajú brušká“. Rovnako zásluhy národniarov vidí aj v ďalších krokoch, akými sú podľa jeho slov zvýšenie dôchodkov či zrušenie koncesionárskych poplatkov pre dôchodcov. Mieni, že v budúcom roku bude v rozpočte dosť peňazí.