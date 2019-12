Video: Auto na priechode zrazilo ženu. Takto sa šoférovi pomstil jej malý syn

Vodič auta, ktoré prechádzalo cez čínske mesto Čchung-Čching, si zrejme nevšimol prechádzajúcich ľudí na priechode pre chodcov a vrazil predkom auta do mladej ženy, ktorá v tom čase prechádzala cez cestu so svojím malým synom. Zrážka ženu odhodila na cestu asi o meter ďalej, no pravdepodobne neutrpela žiadne vážne poranenia.

Nehodu zaznamenala priemyselná kamera. V momente, keď auto zrazilo ženu z nôh, jej na pomoc pribehol jej malý syn. Keď však videl, že mama je v poriadku a pokúša sa postaviť na nohy, pristúpil k autu a začal nohou kopať do predného nárazníka. Zaskočený vodič sa v tom čase práve pokúšal vystúpiť.

Predtým, ako sa chlapec nakoniec začal plne venovať zrazenej matke, sa ešte raz vrátil k vodičovi a niečo naňho nakričal. Zrazenej chodkyni sa neskôr snažil pomôcť aj sám vodič.

Ženu po nehode previezli do nemocnice. Polícia uznala vodiča automobilu vinným za nehodu v plnom rozsahu.