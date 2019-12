Pre toto by ste si nemali nechávať kúrenie zapnuté počas celej noci

Ak máte v zime pocit, že potrebujete vyhriatu domácnosť, aby ste sa dobre vyspali, nemáte celkom pravdu. Kúrenie by sme nemali nechávať zapnuté po celú noc, a to nielen kvôli účtom za elektrinu alebo plyn.

Výskum, ktorý si nechala vypracovať britská spoločnosť zameraná na výrobu posteľnej bielizne a príslušenstva Slumberdown, zistil, že 46 percent opýtaných sa ráno necíti dobre, ak celú noc spali so zapnutým kúrením. 37 percent z nich uvádzalo, že ich trápila bolesť hlavy, sucho v ústach a dehydratácia.

Každý piaty človek, ktorý spáva so zapnutým kúrením, máva problémy s prebúdzaním sa počas noci a s potením. Príčinu týchto problémov vysvetľuje spánkový odborník spoločnosti Slumberdown Jason Ellis:

„Naše telá za nás počas spánku odvádzajú obrovský kus roboty. Jej súčasťou je zmena telesnej teploty a jej postupné znižovanie pri zaspávaní. Teplota sa opäť vracia do normálu pred vstávaním.“

Ellis hovorí, že do postele sa nám síce možno ide ľahko, keď máme v domácnosti teplo, ale so vstávaním je to inak. Kľúčom k zdravému spánku je cítiť sa pohodlne pri zaspávaní aj pri vstávaní. „Čím pohodlnejšie sa cítite, tým menšia je šanca, že sa zobudíte zavčasu ráno,“ hovorí Ellis.

Spánok v prehriatej miestnosti skrýva aj ďalšiu nástrahu. V momente, keď vyjdete z domu alebo bytu von, vystavíte telo extrémnemu teplotnému šoku. „Zmeny teploty majú drastický dopad na krvný obeh,“ uviedol pre The Daily Mail prednosta kardiologickej kliniky v New Yorku Maurice Pye.

„Ak sa premiestnite z horúceho prostredia do chladného, zvýši sa vám tlak, vplyvom čoho sa narovnávajú tepny a dochádza k obmedzeniu prísunu krvi do srdca. Takto vzniká angína, infarkt alebo arytmia.“

Ak v chladných mesiacoch nechcete prísť o zdravie, nemusíte sa preto prebúdzať v mrazivej miestnosti. Stačí trochu zmierniť svoje požiadavky. Doktor Pye odporúča udržiavať teplotu v domácnosti počas noci nad 18 stupňov Celzia. To platí pre všetky miestnosti. Ak vám je pri takejto teplote chladno, investujte do teplého pyžama.