Danko: Na vzťahy s ruskými predstaviteľmi som hrdý

Predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS) využil štyri roky volebného obdobia, vrátane polroka, keď sme boli predsedajúcou krajinou Európskej únie, na posilnenie spolupráce s parlamentmi iných štátov, vrátane Ruskej federácie. „Chcem, aby sme boli stabilným prvkom Európskej únie a plnili si všetky povinnosti. Ale aby sme mali dobré vzťahy na západ aj na východ,“ povedal Danko v bilančnom rozhovore pre Tablet.TV.

Práve za kontakty s Rusmi sa v uplynulých štyroch rokoch stával často terčom kritiky opozície. „Rusko nie je v žiadnej izolácii. Je obrovským štátom s obrovskými možnosťami a napriek sankciám tam narastajú investície z Nemecka, Francúzska aj USA. Som hrdý na to, že sa mi podarilo vziať na návštevu do Ruska desiatky podnikateľov a otvoriť im tam určité možnosti,“ reaguje Danko.

Dodáva, že na svoje dobré vzťahy s ruskými predstaviteľmi je hrdý. „Stáva sa, že keď nejaký kolega z Európskej únie niečo v Rusku vybavuje, odvoláva sa na mňa,“ povedal Danko.

Hoci určité pochopenie pre ruskú politiku formuluje aj predseda ĽSNS Marian Kotleba, opačne to podľa Andreja Danka neplatí. „S Kotlebom si nikto ruku nepodá v Rusku ani na Západe,“ tvrdí Danko.

Keďže Marian Kotleba nosil na uniforme symbol, pod ktorým počas druhej svetovej vojny bojovali vojaci Slovenského štátu proti Červenej armáde, je podľa Danka pre Rusov „neprijateľný extrémista“. „Ruský rezort zahraničných vecí vydal jasné stanovisko k problémom v Európe, kde pomenoval určité typy strán, medzi nimi aj Kotlebovu, ako absolútne neprijateľné,“ uviedol Danko. Dodal, že na túto tému sa osobne rozprával aj s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom.

Za dôležitý prínos k práci parlamentu považuje Danko svoju novelu rokovacieho poriadku z roku 2016. Upozornil, že v čase jej schvaľovania bola verejnosť dlhodobo konfrontovaná s názormi rôznych opozičných osobností, podľa ktorých bola novela v rozpore s ústavou. Keď však tento rok Ústavný súd SR napokon definitívne rozhodol, že novela nie je v rozpore s ústavou, písalo sa o tom minimálne.

Cieľom novely bolo podľa neho zefektívnenie práce Národnej rady a zabránenie kampaňovitým aktivitám poslancov, ktoré priamo nesúviseli s prácou parlamentu. „Rokovací poriadok bola nutnosť. Išiel som na to profesionálne. Najprv som si analyzoval v problémových bodoch rokovacie poriadky európskych štátov. Napríklad minutáž bola obmedzená v každom európskom štáte okrem štyroch,“ poznamenal. „Okrem toho, že sme zefektívnili rokovací poriadok a prijímanie zákonov, sa vniesla kultúra do rokovacej sály,“ povedal Danko. „Samozrejme, že sú jedinci, ktorí majú rôzne stavy, ale tých nezmeníte. A aj tí sa naučili rešpektovať pravidlá,“ povedal.

Dodal, že po skončení rokovania poslednej riadnej schôdze parlamentu si zástupcovia koaličných aj opozičných poslaneckých klubov navzájom zaželali veľa úspechov v ďalšej práci. „Dostal som veľa esemesiek aj od opozičných poslancov, že im bolo cťou, že sme spolupracovali,“ poznamenal s tým, že by bolo dobre, ak by takéto pozitívne emócie dokázali zákonodarcovia prejavovať častejšie.

Danko tvrdí, že parlament neprebral v dobrom stave, urobil však množstvo opatrení na zlepšenie jeho chodu. „Išiel som od detailov. Od čestnej stráže, systémových krokov pri odmeňovaní zamestnancov, lebo mali nižšie platy ako na úrade vlády, dal som veľa do údržby. V jedálni, kde obeduje 450 ľudí denne, asi nemôžu byť polmetrové potkany a hrdzavá voda. Tak isto do okolia Národnej rady. Spustili sme rôzne sprievodné akcie, napríklad vianočné trhy,“ povedal.

Aktuálne napríklad prebehol v priestoroch Národnej rady tretí ročník šachového turnaja s účasťou ruského šachového veľmajstra Anatolija Karpova. V simultánnom súboji si s ním zmeral sily aj Andrej Danko, Miroslav Šatan a Dušan Tittel. „Všetci traja sme, samozrejme, prehrali. Ale ak viete hrať šach a pozriete si tie partie, boli strategicky aj pozične zaujímavé. Potom sme s úsmevom konštatovali, že nám to pán Karpov vrátil za časy, keď naše mužstvo so Šatanom porazilo Rusov,“ konštatoval Danko.

Zároveň však dodal, že šach považuje za kráľovskú hru, ktorá by sa mala na školách učiť povinne. „Všade, kde bola zavedená do učebných osnov, či v Poľsku, či iných štátoch, pomáha rozvoju analytického myslenia,“ povedal. „Za tri roky sme urobili veľký kus práce. Podarilo sa nám dostať do certifikácie a schvaľovania učebnicu výučby šachu, máme po školách takmer 250 krúžkov a ministerka sama prispieva k tomu, aby sme zintenzívnili aj preklady učebníc. Mali sme tu európske majstrovstvá, bolo 1500 súťažiacich. Máme šestnásťročného majstra Európy,“ dodal Danko.