V tomto veku podľa vedcov nachádzame zmysel života

DNES - 19:25

San Diego



Ak sa vám ešte nepodarilo prísť na to, aké je vaše poslanie na tomto svete, nezúfajte. Zrejme ste len nedospeli do veku, v ktorom to pochopí väčšina z nás.

Či už svoje šťastie nájdete v rodine, priateľoch, kariére alebo niečom celkom inom, je veľmi pravdepodobné, že svoj zmysel života spoznáte najskôr v 60-ke. Vedci sa pýtali na spokojnosť so životom 1.000 Američanov vo veku od 21 po viac ako 100 rokov. Prišli na to, že najspokojnejší z nich sa nachádzali niekde uprostred v rámci tohto rozhrania. Vďaka poznaniu zmyslu života sa väčšina ľudí v strednom veku cítila fyzicky a psychicky zdravšie a bola u nich oveľa nižšia pravdepodobnosť predčasného úmrtia. Ako dodávajú vedci, ktorí výskum podnikli, medzi zdravím a zmyslom života existuje „intímne prepojenie“. Prečítajte si aj: Rozvod najviac poznačí deti v tomto veku Výskumníci z Kalifornskej univerzity v San Diegu si myslia, že nevedomosť o zmysle života pretrvávajúca do vysokého veku vás môže ukrátiť o roky života. Ako hovorí profesor psychiatrie a neurológie Dilip Jeste, „mnohí sa na zmysel života pozerajú z filozofického uhla pohľadu. Zmysel života sa ale spája s lepším zdravím, pohodou a pravdepodobne aj dlhovekosťou. Tí, ktorí poznajú zmysel života, sú šťastnejší a zdravší ako ostatní.“ Úlohou 1.000 účastníkov v rámci štúdie bolo zhodnotiť pravdivosť tvrdení ako „Hľadám zmysel alebo poslanie svojho života,“ alebo „Objavil/a som zmysel života, ktorý ma napĺňa.“ Tí, ktorí uznali, že už našli svoj zmysel života, prekypovali lepším fyzickým a psychickým zdravím ako tí, ktorí svoje poslanie stále nenašli. Neustále hľadanie zmyslu života sa dokonca údajne spája s horším mentálnym rozpoložením a kognitívnymi funkciami mozgu. Podľa štúdie zverejnenej v Žurnále klinickej psychiatrie sa všetko láme v 60-ke. Ľudia v tomto veku najčastejšie uvádzali, že našli svoj zmysel života a že ho už nehľadajú. „V mladosti, keď máte okolo 20-ky, si ešte nie ste istí svojou kariérou, životným partnerom alebo tým, kým v skutočnosti ste. Svoj zmysel života stále hľadáte,“ hovorí Jeste. „Po dovŕšení 30-ky, 40-ky a 50-ky už máte jasnejšie vo vzťahoch, možno ste už zosobášení a máte rodinu, a možno sa vám už podarilo stanoviť si kariérny cieľ. Hľadanie zmyslu v našich životoch stráca miesto.“ Po 60-ke sa však všetko mení, pokračuje Jeste. Väčšina Američanov odchádza do dôchodku vo veku 60-65 rokov a opúšťanie práce môže mať negatívny dopad na zmysel života, o ktorom si do tohto času mysleli, že ho už našli. „Ľudia odchádzajúci do dôchodku strácajú identitu. Stretávajú sa so zdravotnými problémami a čoraz častejšie im umierajú blízki príbuzní a priatelia. Títo ľudia znova začínajú hľadať zmysel života, pretože všetko, čo raz dosiahli, sa zmenilo.“ Vedecký tím v budúcnosti plánuje preskúmať aj ďalšie aspekty života, ako je múdrosť, osamelosť a súcit, ktoré by mohli mať vplyv na zmysel života. „Toto vedecké pole zažíva významné časy, keď pomocou vedy hľadáme odpovede na najhlbšie životné otázky,“ uzatvára Jeste. Zdieľať tento článok na Facebooku