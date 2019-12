Demolačný stroj dorazil k poškodenej bytovke na Mukačevskej ulici v Prešove

Technika prišla aj za asistencie polície do Prešova z Česka. Demolovať má vrchné poschodia poškodeného bytového domu. „Toto je jediný stroj, ktorý má dostatočne dlhé rameno na to, aby vlastne mechanizmus likvidoval bytový dom a človek sa nemusel ani priblížiť,“ povedala v stredu (11. 12.) primátorka Prešova Andrea Turčanová. Stroj musel prísť podľa jej slov z Česka, lebo na Slovensku, ani nikde inde bližšie, mesto nezohnalo taký, ktorý by mal 67-metrové rameno.

Primátorka zároveň informovala, že komunikujú so statikom, ale aj so znalcom v oblasti statiky, či bude potrebné búrať celú bytovku alebo len poškodené časti poschodí. „Poškodená je celá bytovka. Neexistuje schodište, neexistujú šachty, takže oprava bude veľmi nákladná, ak by sme mali zachraňovať. Zároveň musíme komunikovať aj s poisťovňami, pretože ide o majetok ľudí,“ priblížila Turčanová. Prešov od vlády dostal pomoc v podobe milióna eur. Peniaze pôjdu na zastabilizovanie budovy. V prípade potreby je vláda pripravená sumu zvýšiť.

Výbuch plynu a následný požiar v 12-podlažnej bytovke na prešovskom sídlisku 6. decembra neprežilo sedem ľudí a jedna osoba je nezvestná. Bytovka je zničená, svoje domovy museli dočasne opustiť aj obyvatelia viacerých okolitých domov.