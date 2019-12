Judas Priest prinesú do Bratislavy ďalšiu legendu Saxon!

Judas Priest v roku 2010 získali cenu Grammy za najlepšiu metalovú koncertnú skupinu a pred rokom vydali svoj 18. štúdiový album Firepower. Kapela definovala zvuk a smerovanie metalovej hudby na niekoľko generácií dopredu a stále tvorí nový materiál. Aktuálne vyrážajú na turné 50 Heavy Metal Years.

Judas Priest sú typickými predstaviteľmi heavy-metalového žánru a to hudobne, ale aj vizuálne. Do Bratislavy dorazí kapela v ustálenej zostave, ktorú tvoria spevák Rob Halford, gitaristi Glenn Tipton a Richie Faulkner, basgitarista Ian Hill a bubeník Scott Travis.

Na turné sa v pozícii hudobného hosťa predstaví legendárny Saxon. Kapela vznikla v roku 1977 a odvtedy predala 13 miliónov albumov na celom svete. Medzi najväčšie hity skupiny sa radia skladby: “Ride like the wind”, “Wheels of steel”, “Crusader”, “Princess of the night”, “Strangers in the night”, “Denim & Leather”. Aktuálne vydávajú kompiláciu tých najlepších živých vystúpení v uplynulej dekáde kapely s názvom “The Eagle Has Landed”.

