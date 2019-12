Pellegrini: EÚ musí zachovať pri vyjednávaniach s Britániou jednotu

Po predčasných parlamentných voľbách v Británii, ktoré sa konali vo štvrtok, bude pre EÚ kľúčové zachovanie jednoty aj počas ďalších rokovaní. "Nie je to dobrá správa pre EÚ - je to prvýkrát v histórii, kedy nás opustí krajina," uviedol slovenský premiér Peter Pellegrini na piatkovej tlačovej konferencii po skončení dvojdňového summitu EÚ.

„Kľúčové bude, aby sme si jednotu zachovali aj počas oveľa ťažších rokovaní,“ povedal premiér, pričom uviedol, že počas summitu zaznela výzva ponechať rokovania zo strany EÚ na vyjednávača pre brexit Michela Barniera. Pellegrini poukázal, že výsledky britských volieb naznačujú aj možnosť komplikácií v súvislosti so Škótskom.

Podľa Pellegriniho je vysoká pravdepodobnosť, že britský premiér Boris Johnson „má takú väčšinu v parlamente, ktorá mu umožní ratifikovať čo najskôr dohodu“ o vystúpení Británie z EÚ. Šéf slovenskej vlády zdôraznil, že počas nasledujúcich jedenástich mesiacov budú musieť zúčastnené štáty vyrokovať vsetky dohody týkajúce sa spolunažívania EÚ a Británie, čo bude „extrémne náročné“.

„Stále je možnosť, aby sme k 30. júnu túto lehotu mohli predĺžiť o jeden-dva roky, ale nie je isté, či Británia o túto lehotu požiada,“ dodal Pellegrini.

Ak by sa podľa slovenského premiéra do jedenástich mesiacov nedosiahli obchodné a bezpečnostné dohody, tak by sa Británia stala vo vzťahu k EÚ treťou krajinou.

Takmer 46 miliónov Britov vo štvrtok volilo v predčasných parlamentných voľbách do 650-člennej Dolnej snemovne britského parlamentu. Konzervatívna strana premiéra Borisa Johnsona získala v britskom parlamente po sčítaní hlasov v 649 z 650 volebných obvodov 364 kresiel. Labouristická strana podľa týchto výsledkov obsadí 203 kresiel.

Britský premiér Boris Johnson po víťazstve svojej strany uviedol, že konzervatívci majú teraz „silný nový mandát uskutočniť brexit, zjednotiť krajinu a posunúť ju dopredu“. Potvrdil, že má záujem, aby Veľká Británia opustila EÚ 31. januára. „Už nie sú žiadne 'ak', žiadne 'ale',“ povedal.

Vodca britských labouristov Jeremy Corbyn v piatok vyhlásil, že nebude viesť svoju stranu do ďalších volieb. Prehru labouristov s konzervatívcami i volebnú noc označil Corbyn za veľké sklamanie. Corbyn sa poďakoval za dôveru svojim voličom. Poslancom Dolnej snemovne sa stal v poradí už desiaty raz.

V posledných britských parlamentných voľbách v júni 2017 získali konzervatívci 318 kresiel a labouristi 262. Konzervatívna strana vtedajšej premiérky Theresy Mayovej prišla v týchto voľbách o absolútnu väčšinu v parlamente. To viedlo k patovej situácii a konzervatívcom sa nepodarilo uskutočniť odchod Británie z EÚ. Občania Spojeného kráľovstva brexit odhlasovali v referende v júni 2016.