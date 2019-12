Policajný prezident mal autonehodu

Auto, v ktorom sa viezol policajný prezident Milan Lučanský, malo dopoludnia autonehodu. Upozornil na to portál Plus jeden deň. Pre TASR to potvrdil hovorca Ministerstva vnútra (MV) SR Petar Lazarov.

Podľa slov Lazarova malo ísť len o škodovú udalosť, pri ktorej sa nikto nezranil. Vodič bol príslušníkom úradu pre ochranu ústavných činiteľov. K nehode došlo v Banskobystrickom kraji.